İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ülkelerin nasıl risk düzeyine göre sınıflandırılacağını açıklayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün kabine toplantısının ardından normalleşme için atılacak yeni adımlara dair bir açıklama yapacak.

Birleşik Krallık genelinde yetişkinlerin yüzde 60'ının aşılanmasıyla birlikte ülkede bazı önlemler 12 Nisan'dan sonra hafifletilecek.

Johnson'ın bugünkü açıklamasında 'Covid pasaportu' olarak adlandırılan yeni uygulamaya dair bilgilerin de yer alması bekleniyor.

Mayıs ayından itibaren tekrar başlayacak uluslararası seyahatler için ülkelerin risk seviyesine göre belli kategorilere ayırılması da gündemdeki bir diğer konu.

Birleşik Krallık'ta hâlâ sıkı Covid-19 önlemleri uygulanıyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da farklı yerel kurallar olsa da pek çok mağaza aylardır kapalı.

Galler dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmiyor.

Normalleşmede ikinci safhaya geçiliyor

İngiltere'de 12 Nisan'dan itibaren aralarında kuaförler ve spor salonlarının da olduğu işletmeler aylar sonra ilk defa kepenk kaldıracak.

BBC'ye konuşan hükümetin koronavirüs bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson, 17 Mayıs sonrasında ise uluslararası seyahatlere izin verilmesinin ardından Avrupa'dan gelecek yolculara koronavirüs testi zorunluluğunun devam edebileceğini söyledi.