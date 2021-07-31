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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie ikinci bebeklerini bekliyor

31.07.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie, ikinci bebeklerini beklediklerini açıkladı. 33 yaşındaki Carrie Johnson, haberi Instagram hesabından paylaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie ikinci bebeklerini bekliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie, ikinci bebeklerini beklediklerini açıkladı.

33 yaşındaki Carrie Johnson, haberi Instagram hesabından paylaştı.

Bu yıl başlarında bir düşük yaptıktan sonra "çok üzgün" olduğunu belirten Johnson, "gökkuşağı bebeğini" ise Aralık'ta Noel döneminde beklediklerini söyledi.

Düşük, ölü doğum veya doğumdan hemen sonra ölen bebeklerin ardından dünyaya gelen bebekler için bu deyim kullanılıyor.

Johnson çiftinin ilk bebekleri Wilfred, Nisan 2020'de doğmuştu.

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johsnon çiftini Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla kutlayarak "İkisine de en iyi dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Johnson çifti Mayıs ayında Westminster Katedrali'nde bir törenle evlenmiş, Boris Johnson, yaklaşık 200 yılın ardından, başbakan iken evlenen ilk kişi olmuştu.

Boris ve Carrie Johnson

Bu Johnson'ın üçüncü evliliği. İkinci eşi Marina Wheeler ile evliliğinden dört çocuğu oldu.

İngiltere'de son yıllarda görevde iken çocuk sahibi olan başbakanlar arasında Tony Blair ve David Cameron da yer alıyor.

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