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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası, Brexit nedeniyle Fransız pasaportuna başvurdu

31.12.2020 19:22 | Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası, Brexit nedeniyle Fransız pasaportuna başvurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden Brexit geçiş sürecinin bu gece tamamlanması öncesinde Fransız pasaportu için başvuru yaptığını doğruladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ifade eden Brexit geçiş sürecinin bu gece tamamlanması öncesinde Fransız pasaportu için başvuru yaptığını doğruladı.

Fransız RTL radyosuna konuşan Stanley Johnson, anneannesi ve dedesinin Fransız olduğunu, annesinin de Fransa'da doğduğunu belirterek "Sorun Fransız olmak değil. Doğru anlıyorsam ben Fransızım… Benim için sorun, zaten olduğum şeyi elde etmek ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Boris Johnson 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için yürütülen kampanyanın başını çekerken, Stanley Johnson AB'de kalma yönünde kampanya yapmıştı.

80 yaşındaki Johnson, 40 yıl önce İngiltere'yi temsilen Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olmuş, daha sonra Avrupa Komisyonu'nda çalışmıştı.

İngiltere'nin Brexit geçiş süreci sona eriyor

İngiltere'nin Brexit geçiş süreci bu gece yerel saatle 23.00'te sona ermiş olacak.

Boris Johnson, uzun müzakere sürecinin ardından, Brexit sonrası AB ile ticari ilişkilerini düzenleyen anlaşmaya 24 Aralık'ta varmış, Çarşamba günü Parlamento'da yapılan oylamada da bu anlaşma kabul edilmişti.

Böylece 1973'te o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılan İngiltere, AB'ye üye 27 ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkına ve bundan kaynaklı çalışma hakkına tabi olmayacak.

AFP ajansının haberine göre, Stanley Johnson, radyo mülakatında, "Ben daima Avrupalı olacağım" diye konuştu.

"İngilizlere 'Avrupalı değilsiniz' diyemezsiniz. Avrupa, ortak pazardan, Avrupa Birliği'nden daha öte bir şey."

Johnson, AB pasaportuna sahip olmanın önemine de dikkat çekerek, "AB ile böyle bir bağlantıya sahip olmak da önemli" dedi.

Baba Johnson'ın Fransız pasaportu alma düşüncesini, kızı Rachel da Mart'ta yayımladığı kitapta duyurmuştu.

Büyükannesinin Versailles'da doğduğunu hatırlatan Rachel Johnson, babasının Fransız vatandaşı olması durumunda kendisinin de vatandaş olmak istediğini ifade etmişti.

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