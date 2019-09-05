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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson, bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.İngiltere Başbakanı Boris Johson’a son iki günde üçüncü yenilgiyi kardeşi Jo Johnson yaşattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson, bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johson’a son iki günde üçüncü yenilgiyi kardeşi Jo Johnson yaşattı. Jo Johnson, Temmuz ayında Boris Johnson’ın başbakanlık koltuğuna oturduğu zaman getirildiği devlet bakanlığı ve Orpington milletvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Therasa May’in Avrupa Birliği (AB) ile Brexit görüşmeleri sırasında Muhafazakar Parti’nin Brexit karşıtı kanadında bulunan Jo Johnson, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Jo johnson, "Orpington’ı 9 yıl boyunca temsil etmek ve üç Başbakan altında bakanlık görevi yapmak benim için bir onurdu. Son haftalarda, aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerginlik. Milletvekili ve bakan olarak benim görevimi üstlenme sırası başkalarında" dedi.

Jo Johnson kimdir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi olan Jo Johnson, Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığında Devlet Bakanı ve Eğitim Bakanlığı’nda Üniversiteler ile Bilimden Sorumlu Bakan görevindeydi. İki görevi bulunan Jo Johnson’a aynı zamanda sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına da katılma hakkı tanınmıştı.
Jo Johnson Theresa May’in Brexit anlaşmasına karşı çıkarak kasımda da bakanlık görevinden istifa etmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Anlaşmasız Brexit ve Genel Seçim’e gitme gibi seçenekleri Avam Kamarası’nda yapılan oylamalarla kaybetmişti.

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