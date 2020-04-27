İngiltere Başbakanı Corona Tedavisinin Ardından Göreve Döndü

Johnson, İngiliz halkına, önlemlere uydukları için teşekkür etti ve daha fazla sabır göstermelerini istedi. Johnson, Corona virüsü için ‘‘İngiliz halkının yere serdiği görünmez bir sokak serserisi’’ benzetmesini yaptı ve ‘‘Geçen altı haftadaki birlik ruhu ve kararlılığı sürdürebilirsek virüsü yenebileceğimizden hiç şüphem yok’’ diye konuştu. Mücadelede birinci aşamanın sonuna gelindiğini kaydeden Johnson, katlanılan zorluklara rağmen başarıya çok yaklaştıklarını, sabırlı olmaya devam etmek gerektiğini belirtti.

İngiltere basını da bugünkü manşetlerinde Başbakan’ın İngiltere’de işlerin sürmesinden yana olduğu, ancak halkın hayatını da riske atmayacağı görüşüne yer verdi. Bazı basın kuruluşlarıysa başbakanın konuşmasından ay başında önlemlerin gevşetilebileceğine dair sinyalleri öne çıkardı.

Hastalıkla bizzat üç hafta mücadele eden Başbakan, ülke çapındaki Corona virüsü mücadelesinde de liderliği geçici olarak yürüten Dışişleri Bakanı Dominic Raab’dan yeniden devraldı.

Salgında zirve noktasının aşıldığını, ancak sabır gerektiğini söyleyen Johnson hastalığı dizginlemişken önlemleri gevşetmenin tüm çabaları boşa çıkartmak anlamına geleceğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Corona virüsüyle mücadelesinin ardından görevine döndü. Johnson, yaptığı açıklamada kısıtlamaların devam etmesi mesajını verdi.

Ancak Johnson, ‘‘Maksimum risk altındayız; tecridi kaldırmak için çok erken, ikinci dalga riskinin farkında olmalıyız’’ ifadeleriyle kendini, tedbirlerin sürmesinden yana konumlandırdı.

Basında yapılan yorumlarda ‘‘Başbakan’ın görevine döner dönmez, önlemlerin gevşetilme beklentisi ve ortaya çıkacak hayati riskler arasında kalacağı’’ görüşü yer alıyordu.

Bir başka haberdeyse hükümetin, şirketlerin çalışmalarını sürdürmesini sağlamak ve ekonominin çökmesini önlemek için bir grup danışman atadığı ve yeni bir yol çizdiği iddia edildi.

İngiltere’de bazı gazeteler Johnson’ın önlemleri gevşetmesi beklentilerini sayfalarına taşırken, Başbakan’a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde ‘‘Johnson, önlemlerin gözden geçirileceği 7 Mayıs tarihinden önce bazı değişiklikler yapabilirdi’’ şeklinde görüş ifade edildi.

Önlemler hafifletilirse hastalık tırmanır endişesi

Bazı gazetelerin yorum sayfalarında ‘‘Eziyete dönüşen önlemlerin daha da uzun sürmesi akıl karı değil’’ ifadeleri yer aldı.

Ancak bazı yorumlardaysa artan ekonomik kaygılarla ve gevşemenin getireceği vaka artışı olasılığının terazinin iki kefesini oluşturduğu belirtildi.

Haberlere göre kışın ardından, güneşli ilkbahar günlerinde de evde kalma uygulamasını sürdürmesi beklenen İngilizler de önlemler konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Bunun da Başbakan Johnson’a, olası, diğer bir baskı unsuru olduğu görüşü basında yer alıyor.

Tedbirler hayatta karşılık buluyor mu?

Hükümetin aldığı kararların tartışılmasına neden olan bir diğer unsur İngiltere sokaklarındaki insan manzaraları ve dükkanların önünde kuyruğa girenlerin görüntüleri.

Polis sendikasından bu konudaki çelişkileri işaret eden sesler yükseliyor. Konfederasyon yönetimi, bu konuda hükümete net olması konusunda çağrı yaptı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde market kuyruğunda bekleyen kalabalıklara göz yumulurken polisin parklarda mesafeli güneşlenenlere müdahale etmek zorunda kalması eleştirildi.