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İngiltere Başbakanı Corona Tedavisinin Ardından Göreve Döndü

27.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Corona virüsüyle mücadelesinin ardından görevine döndü. Johnson, yaptığı açıklamada beklentilerin aksine kısıtlamaların devam etmesi mesajını verdi

İngiltere Başbakanı Corona Tedavisinin Ardından Göreve Döndü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Corona virüsüyle mücadelesinin ardından görevine döndü. Johnson, yaptığı açıklamada kısıtlamaların devam etmesi mesajını verdi.

Salgında zirve noktasının aşıldığını, ancak sabır gerektiğini söyleyen Johnson hastalığı dizginlemişken önlemleri gevşetmenin tüm çabaları boşa çıkartmak anlamına geleceğini kaydetti.

Hastalıkla bizzat üç hafta mücadele eden Başbakan, ülke çapındaki Corona virüsü mücadelesinde de liderliği geçici olarak yürüten Dışişleri Bakanı Dominic Raab’dan yeniden devraldı.

İngiltere basını da bugünkü manşetlerinde Başbakan’ın İngiltere’de işlerin sürmesinden yana olduğu, ancak halkın hayatını da riske atmayacağı görüşüne yer verdi. Bazı basın kuruluşlarıysa başbakanın konuşmasından ay başında önlemlerin gevşetilebileceğine dair sinyalleri öne çıkardı.

Johnson, İngiliz halkına, önlemlere uydukları için teşekkür etti ve daha fazla sabır göstermelerini istedi. Johnson, Corona virüsü için ‘‘İngiliz halkının yere serdiği görünmez bir sokak serserisi’’ benzetmesini yaptı ve ‘‘Geçen altı haftadaki birlik ruhu ve kararlılığı sürdürebilirsek virüsü yenebileceğimizden hiç şüphem yok’’ diye konuştu. Mücadelede birinci aşamanın sonuna gelindiğini kaydeden Johnson, katlanılan zorluklara rağmen başarıya çok yaklaştıklarını, sabırlı olmaya devam etmek gerektiğini belirtti.

Başbakan’ın konuşması beklentileri karşılamadı

İngiltere’de bazı gazeteler Johnson’ın önlemleri gevşetmesi beklentilerini sayfalarına taşırken, Başbakan’a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde ‘‘Johnson, önlemlerin gözden geçirileceği 7 Mayıs tarihinden önce bazı değişiklikler yapabilirdi’’ şeklinde görüş ifade edildi.

Bir başka haberdeyse hükümetin, şirketlerin çalışmalarını sürdürmesini sağlamak ve ekonominin çökmesini önlemek için bir grup danışman atadığı ve yeni bir yol çizdiği iddia edildi.

Johnson: ‘‘Önlemlerden çıkış yolu arayacağız’’

Başbakan dönüş konuşmasında, iş dünyasının endişelerini anladığını, bununla ilgili muhalefet partileriyle görüşeceğini, önlemleri hafifletmenin yolunu arayacağını vurguladı.

Basında yapılan yorumlarda ‘‘Başbakan’ın görevine döner dönmez, önlemlerin gevşetilme beklentisi ve ortaya çıkacak hayati riskler arasında kalacağı’’ görüşü yer alıyordu.

Ancak Johnson, ‘‘Maksimum risk altındayız; tecridi kaldırmak için çok erken, ikinci dalga riskinin farkında olmalıyız’’ ifadeleriyle kendini, tedbirlerin sürmesinden yana konumlandırdı.

Önlemler hafifletilirse hastalık tırmanır endişesi

Bazı gazetelerin yorum sayfalarında ‘‘Eziyete dönüşen önlemlerin daha da uzun sürmesi akıl karı değil’’ ifadeleri yer aldı.

Ancak bazı yorumlardaysa artan ekonomik kaygılarla ve gevşemenin getireceği vaka artışı olasılığının terazinin iki kefesini oluşturduğu belirtildi.

Haberlere göre kışın ardından, güneşli ilkbahar günlerinde de evde kalma uygulamasını sürdürmesi beklenen İngilizler de önlemler konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Bunun da Başbakan Johnson’a, olası, diğer bir baskı unsuru olduğu görüşü basında yer alıyor.

Tedbirler hayatta karşılık buluyor mu?

Hükümetin aldığı kararların tartışılmasına neden olan bir diğer unsur İngiltere sokaklarındaki insan manzaraları ve dükkanların önünde kuyruğa girenlerin görüntüleri.

Polis sendikasından bu konudaki çelişkileri işaret eden sesler yükseliyor. Konfederasyon yönetimi, bu konuda hükümete net olması konusunda çağrı yaptı. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde market kuyruğunda bekleyen kalabalıklara göz yumulurken polisin parklarda mesafeli güneşlenenlere müdahale etmek zorunda kalması eleştirildi.

Hükümete koruma tedbirlerini tavsiye eden kuruldan Sir Robert Dingwall, makul sayıda kişinin bir araya gelebileceği şekilde ayarlanırsa bazı barların bahçelerinin de açılabileceği görüşünü aktardı.

Başbakan Johnson’un iş başı yapar yapmaz, içinden geçilen dönem için ‘‘savaş dönemi’’ benzetmesini yapması ve tedbirleri desteklemesi beklentilerin önünü kapatmış oldu.

Başbakan’ın bugünkü programında bakanlarla tek tek görüşme, ardından kabine toplantısı ve önlemlerin bir sonraki adımının neler olabileceği konularında üst düzey görüşmeler var.

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