HABER

İngiltere Başbakanı Erken Seçim Kampanyasını Başlattı

06.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

Başbakan Boris Johnson, Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe Elizabeth’e erken seçim kampanyasının resmen başlamasıyla ilgili bildirimde bulundu

İngiltere Başbakanı Erken Seçim Kampanyasını Başlattı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık’ta yapılacak erken seçimler için Muhafazar Parti’nin kampanyasını resmen başlattı. Johnson, muhalefeti Brexit’i engellemekle suçladı.

Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe Elizabeth’e erken seçim kampanyasının resmen başlamasıyla ilgili bildirimde bulunan Johson, daha sonra Başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada, “Erken seçim istemiyorum, kimse Aralık’ta bir seçim yapılmasını pek istemiyor ama başka seçeneğimiz olmayan bir noktaya geldik” diye konuştu.

Johnson, milletvekillerinin “Brexit’i hayata geçirmeyi ve referandumun sonucunu kabullenmeyi sürekli reddettiğini” söyledi.

Sol kanattaki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’a ağır eleştiriler yönelten Johnson, Corbyn’in, eski bir Rus casusuyla kızının Salisbury kentinde sinir gazı saldırısına uğramasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yana tavır takındığını iddia etti.

Johnson “Daily Telegraph” gazetesi için yazdığı bir makalede de, rakibi İşçi Partisi’ni eski Sovyet diktatörü Jobeph Stalin’e benzetti. Johnson, İşçi Partisi’nin vergileri “gereksiz yere” yükseltme planının İngiltere’nin refahını yok edeceğini savundu.

Ancak Muhafazakar Parti, seçim kampanyasına sallantılı bir başlangıç yaptı. Kabineden bir bakan, Johnson’ın konuşmasından dakikalar önce istifa etti.

Galler Bakanı Alun Cairns, eski bir danışmanının düşen bir tecavüz davasındaki rolüyle ilgili iddialardan dolayı istifa ettiğini açıkladı. Cairns, soruşturma altındaki “çok hassas bir konuyu” saran “spekülasyonlan” nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti.

Cairns, Muhafazakar Parti çalışanlarından Ross England’ın, 2018’deki bir davada tanık olarak bir tecavüz kurbanının cinsel geçmişiyle ilgili iddialarda bulunduğu ve davanın düşmesine neden olduğu konusunda bilgi sahibi olduğunu reddediyordu. Ancak BBC ellerinde, Cairns’in bu konudan haberder olduğunu gösteren bir belgenin bulunduğunu kaydediyor.

Cairns, Başbakan Johnson’a sunduğu istifa mektubunda, soruşturmada tam işbirliği yapacağını vurgulayarak, “aklanacağıma hiç kuşkum yok” ifadesini kullandı.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
İran UAEA müfettişini alıkoyduİran UAEA müfettişini alıkoydu
AB'den Türkiye'ye Sahil Güvenlik YardımıAB'den Türkiye'ye Sahil Güvenlik Yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

Trump katliama sessiz kalmadı 'savaş' dedi!

11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı

11 bin bilim adamından iklim krizi uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.