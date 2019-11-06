İngiltere Başbakanı Erken Seçim Kampanyasını Başlattı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık’ta yapılacak erken seçimler için Muhafazar Parti’nin kampanyasını resmen başlattı. Johnson, muhalefeti Brexit’i engellemekle suçladı.

Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe Elizabeth’e erken seçim kampanyasının resmen başlamasıyla ilgili bildirimde bulunan Johson, daha sonra Başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada, “Erken seçim istemiyorum, kimse Aralık’ta bir seçim yapılmasını pek istemiyor ama başka seçeneğimiz olmayan bir noktaya geldik” diye konuştu.

Johnson, milletvekillerinin “Brexit’i hayata geçirmeyi ve referandumun sonucunu kabullenmeyi sürekli reddettiğini” söyledi.

Sol kanattaki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’a ağır eleştiriler yönelten Johnson, Corbyn’in, eski bir Rus casusuyla kızının Salisbury kentinde sinir gazı saldırısına uğramasından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den yana tavır takındığını iddia etti.

Johnson “Daily Telegraph” gazetesi için yazdığı bir makalede de, rakibi İşçi Partisi’ni eski Sovyet diktatörü Jobeph Stalin’e benzetti. Johnson, İşçi Partisi’nin vergileri “gereksiz yere” yükseltme planının İngiltere’nin refahını yok edeceğini savundu.