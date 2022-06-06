İngiltere Başbakanı İçin Güven Oylaması Yapılacak

Muhafazakar Parti’de milletvekilleri arasındaki öfke, COVID-19 karantinası sırasında Başbakanlık binası ve bahçesinde 20’ye yakın eğlence düzenlendiği iddiaları ve resmi soruşturma raporunda “Başbakanlık’ta liderlik başarısızlıkları olduğu” ifadesiyle artmıştı.

En son Kraliçe’nin tahttaki 70. Yılı etkinliklerinde önceki gün halkla karşılaşan Boris Johnson’ın yuhalanması, bir lider değişikliğinin seçmen açısından gerekli görüldüğüne kanıt olarak yorumlandı.

Muhafazakar Parti’nin hükümette görevi olmayan milletvekillerinden oluşan 1922 Grubu, güvenoyu kararını 54 milletvekilinden gelen ve güvensizlik içeren mektuba dayandırdı.

Parti tüzüğüne göre bu sayı, liderlik sorgulaması eşiğinin üstünde.

180 MİLLETVEKİLİ BAŞBAKAN’I DEVİREBİLİR

Güvenoyu’nu tetikleyen 54 mektup yeterli görülürken Başbakan’ı koltuğundan etmek için bu sayının en az 180 olması gerektiği bildirildi.

Muhafazakar Parti’nin Parlamento’da 359 milletvekili var.

Downing Sokağı’ndan yani Başbakanlık’tan gelen ilk tepki Boris Johnson'ın mücadeleye gireceği yönünde oldu.

Başbakanlık Sözcülüğü, "Bu akşam, aylarca süren spekülasyonları sona erdirerek hükümetin yeni bir çizgi çekmesine ve hükümetin halkın önceliklerini yerine getirmesine izin vermek için bir şans” şeklinde bir açıklama yaptı.

“Başbakanın ilk tepkisi ne oldu” sorusuna yanıt ise “davasını milletvekillerine yeniden sunma fırsatını memnuniyetle karşıladı” şeklinde oldu.

Sözcünün açıklamasına göre, “Başbakan bu sınavdan başarıyla geçtikten sonra seçmenler için daha önemli konulara odaklanabilecek ve karşısında kendinden daha güçlü biri olmadığını herkese hatırlatacak."

Güvenoyu yapılacağını açıklayan "1922 komitesi" başkanı Sir Graham Brady, konunun başbakana aslında dün akşam iletildiğini belirterek, “Downing Sokağı’nın bu işleme hevesli olduğunu gördüğünü ve böylece başka komploların önlenmesinde faydalı olabileceğini umduklarını” söyledi.

