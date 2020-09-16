İngiltere Başbakanı Johnson AB'yi "iyi niyetli olmamakla" suçladı

Johnson, bir parlamento komitesinde yaptığı konuşmada, AB ile varılan Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın amacının Brüksel'in "mantıksız" bir şekilde davranmasını engellemek olduğunu belirtti.

Tasarının Birleşik Krallık'ın toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu savunan Johnson, AB'nin müzakerelerde iyi niyetle hareket ettiğini düşünüp düşünmediği yönünde bir soru üzerine "Öyle olduğuna inanmıyorum." dedi.

Anlaşmasız bir ayrılık istemediklerini, AB'deki dostları ve ortaklarının da İngiltere'den beklentisinin bu olmadığını belirten Johnson, "Bu nedenle sonucun böyle olmayacağına dair her türlü umut ve beklentim var." ifadesini kullandı.

RAHATSIZ VEKİLLERLE ANLAŞMAYA VARILDI

Öte yandan hükümet, sadece AB'nin değil Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti üyesi bazı milletvekillerinin de tepkisini çeken yasa tasarısında taviz verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili bakanların AB ile varılan anlaşmayı ihlal edecek yetkileri ancak parlamentonun onayıyla kullanabileceğini öngören bir değişiklik önergesine destek verileceği belirtildi.