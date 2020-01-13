İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'deki dostlarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında tarifesiz, kotasız ticaret anlaşması yapılabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Johnson, Kuzey İrlanda'da 3 yılın ardından kurulan yeni bölgesel hükümetin yetkilileriyle Belfast'ta bir araya geldi.

Başbakan Johnson'ı, Birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinden (DUP) bölgesel yönetimin Başbakanı Arlene Foster ile ayrılıkçı Sinn Fein'den Başbakan Yardımcısı Michelle O'Neill, Stormont Kalesi dışında karşıladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Johnson, Brexit sonrası Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya gelen ürünlerin ancak AB'yle bir ticaret anlaşması yapılamaması durumunda kontrole tabi tutulacağını ifade ederek, "AB'deki dostlarımız ve ortaklarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim." dedi.

- Kuzey İrlanda'da yeni bölgesel hükümet

İrlanda milliyetçisi en büyük parti ve İngiltere'ye bağlı kalmaktan yana kesimleri temsil eden en büyük partinin koalisyonu şeklinde kurulan hükümet, 3 yıl önce Sinn Fein'in çekilmesiyle çökmüştü.