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  4. İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'deki dostlarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim"

İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'deki dostlarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Johnson: "AB'deki dostlarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında tarifesiz, kotasız ticaret anlaşması yapılabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Johnson, Kuzey İrlanda'da 3 yılın ardından kurulan yeni bölgesel hükümetin yetkilileriyle Belfast'ta bir araya geldi.

Başbakan Johnson'ı, Birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinden (DUP) bölgesel yönetimin Başbakanı Arlene Foster ile ayrılıkçı Sinn Fein'den Başbakan Yardımcısı Michelle O'Neill, Stormont Kalesi dışında karşıladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Johnson, Brexit sonrası Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya gelen ürünlerin ancak AB'yle bir ticaret anlaşması yapılamaması durumunda kontrole tabi tutulacağını ifade ederek, "AB'deki dostlarımız ve ortaklarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim." dedi.

- Kuzey İrlanda'da yeni bölgesel hükümet

İrlanda milliyetçisi en büyük parti ve İngiltere'ye bağlı kalmaktan yana kesimleri temsil eden en büyük partinin koalisyonu şeklinde kurulan hükümet, 3 yıl önce Sinn Fein'in çekilmesiyle çökmüştü.

Sinn Fein, hakkındaki yolsuzluk iddiası nedeniyle DUP lideri Arlene Foster'ın istifasını istemiş ancak bu talebinin kabul edilmemesi üzerine hükümetten çekilme kararı almıştı.

Müzakerelerin ardından taraflar, 10 Ocak'ta yeni bir hükümet kurulması konusunda anlaştığını açıklamıştı.

- Brexit müzakerelerinde soruna neden olmuştu

Kuzey İrlanda, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini tıkayan bir soruna da dönüşmüştü.

Brexit'in AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasına yeniden fiziki sınır koymasının, terör olaylarını yeniden canlandıracağından endişe ediliyordu.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının geçen hafta onayladığı Brexit anlaşması, iki İrlanda arasına sınır getirmezken; Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına gümrük duvarı girmesini öngörüyor.

Bölge, yıllar süren çatışmalardan sonra 1998'de varılan Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan bu yana İngiltere ile Birlik taraftarları ve ayrılıkçıların güç paylaşımına dayalı hükümetle yönetiliyor.

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AB Arlene Foster Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere Kuzey İrlanda

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