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İngiltere Başbakanı Johnson: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var

24.03.2021 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Boris Johnson, özel bir toplantıda, aşılama programında kaydettikleri başarının arkasında "kapitalizmin" ve "açgözlülüğün" olduğunu söyledi. Ancak bu sözleri hızlı bir şekilde geri aldı.

İngiltere Başbakanı Johnson: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var

İngiltere Boris Johnson, Muhafazakar Parti milletvekilleriyle yaptığı özel bir toplantıda, aşılama programında kaydettikleri başarının arkasında "kapitalizmin" ve "açgözlülüğün" olduğunu söyledi.

Ancak BBC'ye bilgi veren kaynaklar, Johnson'ın toplantıda bu sözleri sarf ettikten hemen sonra çok hızlı bir şekilde geri aldığını belirtti.

Katılımcılardan birisi, daha önce hiç kimsenin ağzından çıkan bir sözü "bu kadar hızlı ve şiddetli bir şekilde" geri almaya çalıştığını görmediğini söyledi.

Bir milletvekili, Johnson "bunu söyler söylemez ortalığı karıştırdığını anladı ve maksadını aştığını gördü" dedi.

Bazı kaynaklar, Jonhson'ın katılımcılarından "sözlerini ortak hafızalarından silmelerini" istediğini bildirdi.

İlk olarak The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Johnson toplantıda, "Aşı konusunda başarıya ulaşmamızın nedeni kapitalizm, bunun nedeni açgözlülük, dostlarım" dedi.

İngiltere Başbakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmadı.

İngiltere'de şu ana kadar 28 milyondan fazla kişi en az bir doz aşı aldı. Bu sayı, yetişkin nüfusun yarısından fazlasına denk geliyor.

İngiltere'nin programında AstraZeneca-Oxford ve Pfizer-BioNTech aşıları kullanılıyor.

BBC'nin Politika Editörü Laura Kuenssberg, toplantıyla ilgili kendisine bilgi veren bir milletvekilinin Johnson'ın bu sözleri toplantı esnasında hızlı bir şekilde peynir ve turşu yiyen bir parti yetkilisini "tiye almak" için sarf ettiğini söylediğini aktardı.

Kuenssberg, Johnson'ın bu sözleriyle Avrupa Birliği (AB) ile son dönemde aşı tedariki konusunda yaşanan sorunu kast etmediğinin altının çizildiğini vurguladı.

İngiltere ile AB arasında bir süredir aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Johnson, son günlerde AB'nin Oxford-AstraZeneca aşının İngiltere'ye ihracatını yasaklama yönünde bir karar almasını engellemek üzere görüşmeler yürütüyor.

Toplantıda Johnson'ın büyük ilaç şirketlerinin pandemi dönemindeki çalışmalarından da övgüyle bahsettiği ve AstraZeneca'nın ürettiği aşıları İngiltere'ye maliyet fiyatı üzerinden satmasından da memnuniyet duyduğunu aktardığı bildirildi.

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