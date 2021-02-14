İngiltere Başbakanı Johnson: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere’de, Covid-19’a karşı aşılamalar tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, İngiltere’ye geçtiğimiz sene 8 Aralık’ta ulaşan ilk Covid-19 aşı sevkiyatının ardından bu güne kadar Birleşik Krallık’ta 15 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını belirtti. Johnson, İngiltere’nin olağanüstü bir başarıya imza attığını ifade ederek, ulusal aşılama programında önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını açıkladı.

"BUNU BERABER BAŞARDIK"

Başbakan Johnson, Birleşik Krallık genelindeki Ulusal Sağlık Servisi hastaneleri (NHS), sağlık ocakları (GP), eczaneler, kiliseler ve camilere Covid-19 aşılarının gönderildiğini, bu aşıların doktor, hemşire ve bakım evi çalışanları tarafından uygulandığını aktardı. Johnson, Birleşik Krallık’taki aşılama için ulusal çaba gösterildiğini aktararak, "Bunu beraber başardık" dedi. Johnson, "Bu başarıya ulaşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum, bunun bir parçası olduğunuz için kendinizle gurur duymalısınız" ifadelerini kullanarak, aşı olan kişilere teşekkür etti. Başbakan Johnson aşı olanlara seslenerek, "Sadece kendinize değil aynı zamanda halka ve sağlık çalışanlarına Covid-19’a karşı koruma sağladınız" dedi.