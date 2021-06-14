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İngiltere Başbakanı Johnson: "Biden Putin'e Sert Mesajlar Verecek"

14.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le yapacağı görüşmede sert mesajlar vereceğini söyledi

İngiltere Başbakanı Johnson: "Biden Putin'e Sert Mesajlar Verecek"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le yapacağı görüşmede sert mesajlar vereceğini söyledi. Johnson ayrıca İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkilerin de gelişmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

G7 Liderler Zirvesi öncesi ve sırasında ABD Başkanı Joe Biden’la biraraya gelene İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta Rusya lideri Putin’le görüşecek olan Biden’ın Putin’e sert mesajlar vereceğini söyledi.

Johnson açıklamasında “Rusya’yla ilişkilerin gelişmesini umuyorum. Ama korkarım bu İngiltere için şu aşamada biraz uzak bir nokta. Başkan Biden’ın,önümüzdeki günlerde Başkan Putin’le yapacağı görüşmede sert mesajlar vereceğini biliyorum” dedi.

Biden’ın Putin’le yapacağı görüşmede Rusya’nın arkasında olduğuna inanılan ABD’ye yönelik siber saldırılar, Rusya’nın Ukrayna politikası ve Suriye gibi konuları masaya getireceği biliniyor.

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