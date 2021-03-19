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İngiltere Başbakanı Johnson, bugün Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak

19.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının, güvenli olduğunu ve kendisin de bu aşıdan yaptıracağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, bugün Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun her hafta Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin verileri incelediğini kaydederek, aşı yaptırmamanın yaptırmaktan daha riskli olduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey Covid-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli." dedi.

Kendisinin de yarın aşı olacağını açıklayan İngiliz Başbakan, "Aşı olacağım merkezde şu anda ilk dozunu olanlara Oxford-AstraZeneca aşısı yapılıyor. Ben de bu aşıdan yaptıracağım." diye konuştu.

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

AVRUPA İLAÇ AJANSINDAN YEŞİL IŞIK

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıkladı.

EMA Direktöre Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Covid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." dedi.

DSÖ DE TAVSİYE ETTİ

Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi, AstraZeneca aşısı için mevcut en son güvenlik verilerini dikkatlice değerlendiriyor. Bu inceleme tamamlandığında, DSÖ bulguları derhal kamuoyuna iletecek" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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