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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

29.06.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki tahıl krizinin çözümünde oynadığı rol nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Öte yandan Başbakan Johnson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tahıl krizine çözüm bulunması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliği övdü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, Johnson ile Erdoğan'ın İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında, IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UKRAYNA'DAN TAHILIN ÇIKARILMA KONUSUNDAKİ LİDERLİĞİNİ ÖVDÜ

Açıklamada, Johnson'ın, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıradan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"(Johnson) Bizi daha tehlikeli bir on yıl beklerken, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının, ittifakı daha da güçlendireceğini söyledi. Başbakan Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan tahılın çıkarılma konusundaki liderliğini övdü. Johnson, Putin'in Ukrayna limanlarına yönelik devam eden ablukasının hem Ukrayna'da hem de dünyada uluslararası insani kriz yarattığını vurguladı."

Açıklamada, iki liderin, İngiltere ile Türkiye arasındaki ilişkiyi özellikle "teknoloji ve enerji" alanlarında derinleştirmeyi ele aldığı belirtilerek, "(Liderler) İki ülke arasındaki ticari hareketliliği daha da geliştirecek hem İngiltere hem de Türkiye için istihdam yaratılması ve ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olacak önlemleri göz önüne alma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi. (AA)

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