İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Tehlikeli bir dönüm noktasından geçiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son 24 saatte 4 bin 926 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, ülkenin ‘tehlikeli bir dönüm noktasından’ geçtiğini söyledi.

Johnson, salon sporlarının yasaklanacağını, bar ve restoranların ise 22.00’da kapatılmasına karar verildiğini belirtti.

Johnson yeni kısıtlamalar konusunda İngiliz halkından destek isteyerek, “Gönül rahatlığı mahvolmamıza neden olabilir. Şimdi birlikte hareket edemezsek, sadece başkalarını riske atmakla kalmayız, aynı zamanda kaçınılmaz olarak yapmaya zorlanacağımız daha sert eylemlerle kendi geleceğimizi tehlikeye atarız” dedi.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede 19 Eylül'de 4 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, ülkede artışın bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

(DHA / AA)

