İngiltere Başbakanı Johnson’dan tartıştığı genç ile ilgili tweet! 'Bu utanılacak bir durum değil'

Hastane ziyareti sırasında Başbakan Johnson’ın yanına gelerek tepkisini dile getiren genç adam, başbakana burada basın mensuplarına şov yapmaya geldiniz diyerek hastane ziyareti ile ilgili Boris Johnson’ı şov yapmakla suçladı.

'HANİ NEREDE GAZETECİLER?'

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir hastane ziyaretinde genç bir adamın, Boris Johnson’a sözleri oldukça gündem yaratırken, genç adamın söylediği 'buraya basına gösteri yapmak için geliyorsunuz' sözlerinin ardından o an kayıtta olan basın mensuplarını göstererek "Hani Basın mensupları" diyerek soru sordu. Genç adam, Boris Johnson’ın çıkışının ardından 'Bunlar kim' diyerek kayıttaki basın mensuplarını işaret etti.

'DOKTOR VE HEMŞİRE YOK'

İngiltere’nin en önemli sıkıntılarından bir tanesi olan NHS (Uluslararası Sağlık Hizmeti ) ile ilgili şikayetlerini dile getiren genç adam, Boris Jonson’a "Burada yeteri kadar doktor ve hemşire yok. NHS tamamen dağıtılmış durumda. Yıllardan beri bu sağlık hizmeti darmadağın olmuş durumda. Bana bugün yaptığınız bu gösterinin, basın mensuplarıyla hiç bir alakası olmadığını söylüyorsunuz. Sizin yalanlarınızla her şeyin düzeleceğine inanıyoruz’’ diyerek tepkisini dile getirdi .