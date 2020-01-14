İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya'nın ikinci bağımsızlık referandumu talebini resmen reddetti

İngiltere Başbakanı Johnson, İskoçya Özerk Yönetimi'nın bölgede 2014'ten sonra bu yıl ikinci kez bağımsızlık referandumu yapılması talebini resmen reddetti. Johnson, ikinci bir referandumun "İskoçya'nın son 10 yıldır karşı karşıya olduğu siyasi durgunluğu devam ettireceğini" savundu.

Johnson, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'a gönderdiği mektupta altı yıl önce hem Sturgeon'ın hem de Alex Salmond'ın referandumun "bir kuşak boyunca yapılacak tek oylama olacağı" sözünü verdiğini hatırlattı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"İskoçya halkı, (bu referandumda) Birleşik Krallığı bir arada tutma kararı verdi. Birleşik Krallık Hükümeti, bu demokratik karara saygı duymaya devam edecek. Bu nedenle yeni bağımsızlık referandumlarına yol açacak yetki devrine karşıyım."

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1217039173347168257

Sturgeon: Demokrasiyi inkâr etmeye çalışıyor

Nicola Sturgeon ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'ın kararına "(Boris Johnson'ın lideri olduğu) Muhafazakar Parti demokrasiyi inkar etmeye çalışıyor" diye tepki gösterdi.