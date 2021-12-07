HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

07.12.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında narkotik polisi ile birlikte ülke çapındaki uyuşturucu denetimine katıldı.

İngiltere Başbakanı Johnson polis kılığında denetime çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığında ülkedeki uyuşturucu madde satışı yapan suçluları tespit etmek için narkotik polisi ile denetime çıktı. Bu sabah erken saatlerden itibaren uyuşturucu operasyonu için polisle beraber Liverpool’da denetime çıkan Johnson, ülke çapında faaliyet gösteren binlerce uyuşturucu çetesinin faaliyetlerini sona erdirmeyi hedeflediğini aktardı.

"REHABİLİTASYONU ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Verilere göre ülkedeki 300 binden fazla suçun uyuşturucu kullanıcıları yüzünden işlendiğinin ortaya konduğunu söyleyen Johnson, "Rehabilitasyonu arttırmamız gerekiyor. Uyuşturucu suçlularının hayatı kaotik ve onları buradan çıkarmamız gerekiyor. Onları yakaladığımızda sürekli hapse koyamayız, bu bağımlıları rehabilite etmemiz gerekiyor" dedi.

Johnson, "Herkesin güvenli bir toplumda yaşamasını istiyoruz. Bu yüzden A sınıfı uyuşturucu kullanan suçlulara karşı daha sert olacağız" dedi.

CİNAYET SUÇLULARININ YARISI UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İngiltere’de hırsızlık ve soygun da dahil olmak üzere işlenen 300 bin suçun uyuşturucu bağımlılarından kaynaklandığını, cinayet suçlularının yarısının uyuşturucu madde kullandığı belirtildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE 780 MİLYON POUNDLUK FON

Hükümet, İngiltere ve Galler’de uyuşturucu suçları ile mücadele etmek için 10 yıllık bir plan hazırlanacağını ve bunun için 780 milyon poundluk fon tahsis edileceğini açıkladı. Planın ayrıca, ülkedeki 2 binden fazla uyuşturucu çetesiyle mücadele etmek için 300 milyon sterlin içerdiği belirtilirken, bazı durumlarda uyuşturucu kullanıcılarının ehliyetlerine veya pasaportları el konulacağı aktarıldı.

Bugün yeni uyuşturucu stratejisini açıklayan hükümet, stratejinin, hayat kurtarmak ve bağımlılığın körüklediği suç döngüsünü kırmak için uyuşturucu bağımlılığının kronik bir sağlık durumu olarak ele alınacağını söyledi. Yeni plana göre hükümet, bağımlılara tedavi ve iyileştirme hizmetleri, fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçları gibi konularda yardımcı olacak. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Kabileler arası çatışma: 48 ölüKabileler arası çatışma: 48 ölü
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

6 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi olay oldu! Açıklama yaptı

Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi olay oldu! Açıklama yaptı

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.