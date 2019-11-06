İngiltere Başbakanı Johnson, rakibini Stalin'e benzetti

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede seçim kampanyası başlarken İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i zenginlerden daha fazla vergi alınmasını istediği için komünist diktatör Joseph Stalin'e benzetti.

Başbakan, Daily Telegraph'daki yazısında, "Modern İşçi Partisi'nin trajedisi, bu ülkenin refahının temelini yok edecek şekilde kar amacı güdülmesinden nefret etmesi ve gereksiz yere vergileri artırmayı istemesidir." dedi.

Sovyet liderinin 1930'larda 'kulak' denilen varlıklı köylülerin mallarını ellerinden aldığını hatırlatan Johnson, "Nefretlerinin yalnızca belli milyarderlere yönelik olduğu numarası yapıyorlar ve Stalin'in kulaklara zulmetmesinden bu yana görülmeyen bir şekilde zevk ve kinle şahısları işaret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Johnson, İşçi Partisi'nin esasen emekli aylıkları, işletmeler, miras, konut ve arazi gibi varlıklara ek vergiler getireceğini iddia etti.

- "Vergi kaçakçılarının peşine düşeceğiz"

Öte yandan, Corbyn, bugün yaptığı açıklamada, milyarderlerin üstlerine düşen payı ödemelerinin ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirterek, başbakan olması durumunda vergi kaçakçılarının peşine düşeceğini belirtti.