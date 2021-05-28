İngiltere Başbakanı Johnson tadilat masraflarıyla ilgili 'görevini kötüye kullanmadı ama akılsızca davrandı'

Rapora göre maliyetin bir kısmı Muhafazakar Parti bağışçısı David Brownlow tarafından ödendi.

Raporda Geidt'in, "Başbakan Downing Caddesi'ndeki 11 No'lu dairenin yenilenmesinin - bence akılsızca bir şekilde - nasıl finanse edileceğine daha titiz şekilde bakmaksızın devam etmesine izin verdi" ifadeleri yer aldı.

Başbakan'ın etik konulardaki danışmanı Christopher Geidt, Cuma günü yayımladığı raporda, tadilat konusunda danışmanlarının Johnson'ı "iyi bilgilendirmediği" ancak Başbakan'ın etik kuralları ihlâl etmediği sonucuna vardı.

Tadilatın 90 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 94 bin TL) mâl olduğu tahmin ediliyor.

Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ve oğluyla birlikte yaşadığı Downing Street'teki dairenin yenilenme masraflarını kimin karşıladığını açıkça beyan etmediği ve bağış karşılığında bu kişiye bir iltimas sağlayıp sağlamadığı belirsiz olduğu gerekçeleriyle eleştiri altındaydı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili hazırlanan resmi raporda, Johnson'ın görevini kötüye kullanmadığı ama "akılsızca" davrandığı sonucuna varıldı.

Raporda, Brownlow'un yenileme için ne kadar para harcadığı belirtilmiyor ancak bu tutarın 58.000 sterlin (708 bin TL) olduğu iddiası basında geniş bir şekilde yer aldı.

Başbakanlık ofisi, Brownlow'a paranın geri ödendiğini, başbakanın "daha geniş çaplı yenileme" projesini finanse ettiğini açıklamıştı.

Fakat muhalefetteki İşçi Partisi, Johnson'ın "bir faturayı göremezden gelip sonunda nasıl ödendiğine dair hiçbir bilgisinin olmamasının şaşırtıcı olduğunu" ifade ediyor.

Seçim Komisyonu da Muhafazakar Parti'nin dairedeki tadilatın finansmanıyla ilgili siyasi bağış yasasını ihlâl edip etmediğine dair ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Sağlık Bakanı'nın malzeme temin eden şirkette hissesi çıktı

İngiltere'de siyasi partilere yapılan 7 bin 500 sterlinin üzerindeki tüm bağışların Seçim Komisyonu'na bildirilmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) malzeme temin eden bir şirkette hissesinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından, kamu dairesi davranış kurallarını "hafif ihlâlden" suçlu bulunmuştu.

Başbakanlar, Başbakanlık ofisinin yakınındaki kamuya ait olan dairedeki tadilat masrafları için yıllık 30.000 sterlin kamu hibesi alıyorlar.

Başbakan daha önce, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen katkı ile tam maliyet arasındaki farkı ödediğini söylemişti.

Ancak bunun önden ödeme şeklinde mi yoksa tadilat için kendisine veya hükümete verilen parayı geri ödeme şeklinde mi olduğunu belirtmedi.

