İngiltere Başbakanı Johnson: Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede okulların açılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Johnson, İngiltere’de okulların yeniden açılması nedeniyle bugünün "büyük" ve "duygusal" bir gün olduğunu ifade etti. Başbakan Johnson, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye yönelik yol haritasının planlandığı gibi devam edebilmesi için "kurallara uymanın her zamankinden daha hayati olduğunu" vurguladı.

"TARİHLERE GÖRE DEĞİL VERİLERE GÖRE HAREKET EDİLECEK"

Johnson, hükümetin bir sonraki planının 29 Mart tarihinde daha fazla kısıtlamayı kaldırmak olduğunu belirterek, bu kararda "tarihlere göre değil verilere göre hareket edileceğini" aktardı. Johnson, insanların kısıtlamaları hafifletmek için acele etmektense "güvenliği" tercih edeceklerini düşündüğünü belirtti.

Johnson, İngiltere’de son günlerde 100’ün altına düşen günlük can kaybı sayısına ilişkin, "İhtiyatlı kalmalıyız" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, enfeksiyon oranları ve hastanede yatan hasta sayısının hala "geçen yılın standartlarına göre çok yüksek" olduğunu sözlerine ekledi.