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İngiltere Başbakanı Johnson: Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz

08.03.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Johnson: Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ilk aşaması olan okulların yeniden açılmasını "büyük ve duygusal gün" olarak nitelendirdi. Johnson, daha fazla kısıtlamanın kaldırılması için verilere bakılması gerektiğini belirterek, "Tarihlere göre değil, verilere göre hareket edeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede okulların açılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Johnson, İngiltere’de okulların yeniden açılması nedeniyle bugünün "büyük" ve "duygusal" bir gün olduğunu ifade etti. Başbakan Johnson, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye yönelik yol haritasının planlandığı gibi devam edebilmesi için "kurallara uymanın her zamankinden daha hayati olduğunu" vurguladı.

"TARİHLERE GÖRE DEĞİL VERİLERE GÖRE HAREKET EDİLECEK"

Johnson, hükümetin bir sonraki planının 29 Mart tarihinde daha fazla kısıtlamayı kaldırmak olduğunu belirterek, bu kararda "tarihlere göre değil verilere göre hareket edileceğini" aktardı. Johnson, insanların kısıtlamaları hafifletmek için acele etmektense "güvenliği" tercih edeceklerini düşündüğünü belirtti.

Johnson, İngiltere’de son günlerde 100’ün altına düşen günlük can kaybı sayısına ilişkin, "İhtiyatlı kalmalıyız" ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, enfeksiyon oranları ve hastanede yatan hasta sayısının hala "geçen yılın standartlarına göre çok yüksek" olduğunu sözlerine ekledi.

"AŞI PASAPORTLARI HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLACAK"

Johnson ayrıca uluslararası seyahatler için aşı pasaportlarının "gelecekte hayatımızın bir parçası" olacağını belirterek, ancak aşı pasaportu konusunun "her türlü sorunu gündeme getirdiğini" sözlerine ekledi.

İLK İKİ HAFTADA VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

İngiltere’nin Baş Sağlık Görevlisi Yardımcısı Dr. Jenny Harries ise, okulların açıldığı ilk iki haftada vakalarda artış görmeyi beklediklerini, ancak aşılama programı ve testler nedeniyle "ileriye dönük çok iyimser" olduğunu aktardı. Harries, "İlk iki haftanın ötesine bakmak gerçekten önemli" diyerek, çocuklar ve aileleri için yapılan testlere alışmanın biraz zaman alacağını, ancak "okullarda virüs bulaşma sayısının da azaltacağını" ifade etti. Harries, "Böylece okullar doğası gereği daha güvenli yerler olacak" dedi.

İngiltere’de toplam vaka sayısı 4 milyon 223 bin 232’ye, toplam can kaybı ise 124 bin 566’ya yükseldi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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