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İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 19:12 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Lüksemburglu mevkidaşı ile düzenleyeceği basın toplantısına çevredeki yoğun protestolar nedeniyle katılmaktan vazgeçti - Kameraların karşısına tek başına geçen Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Johnson'ın boş kürsüsünü göstererek gülümsedi ve kendisine teşekkür etti

BRÜKSEL (AA) - Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Lüksemburg'daki görüşmelerinin ardından ikili olması gereken basın toplantısını tek başına yaptı.

Lüksemburglu mevkidaşı ile açık havada düzenlenen basın toplantısına katılması beklenen Johnson'ın, Brexit karşıtı göstericilerin yüksek sesli protestoları nedeniyle bundan vazgeçtiği belirtildi.

Kameraların karşısına tek başına çıkan Bettel, Johnson'ın boş kürsüsünü göstererek gülümsedi ve kendisine teşekkür etti.

Johnson'a "(Brexit'e ilişkin) Çok şey duyuyorum ancak okuduğum pek bir şey yok." dediğini belirten Bettel, birlikten ayrılmayı İngiltere'nin seçtiğini, bu nedenle Londra'nın 2016'daki referandumun sonuçlarından dolayı AB'yi suçlamaması gerektiğini ifade etti.

Bettel, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'den daha geç bir tarihte ayrılmasını arzu etmediklerini, çünkü Avrupa vatandaşlarının artık "netlik" istediğini kaydetti.

Bettel, Brexit'e ilişkin mevcut durumu ise "kabus" olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi yaklaşırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Johnson ilk kez bugün Lüksemburg'ta yüz yüze görüşmüştü.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere Johnson Lüksemburg

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