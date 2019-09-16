İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı

BRÜKSEL (AA) - Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Lüksemburg'daki görüşmelerinin ardından ikili olması gereken basın toplantısını tek başına yaptı.

Lüksemburglu mevkidaşı ile açık havada düzenlenen basın toplantısına katılması beklenen Johnson'ın, Brexit karşıtı göstericilerin yüksek sesli protestoları nedeniyle bundan vazgeçtiği belirtildi.

Kameraların karşısına tek başına çıkan Bettel, Johnson'ın boş kürsüsünü göstererek gülümsedi ve kendisine teşekkür etti.

Johnson'a "(Brexit'e ilişkin) Çok şey duyuyorum ancak okuduğum pek bir şey yok." dediğini belirten Bettel, birlikten ayrılmayı İngiltere'nin seçtiğini, bu nedenle Londra'nın 2016'daki referandumun sonuçlarından dolayı AB'yi suçlamaması gerektiğini ifade etti.

Bettel, İngiltere'nin AB'den 31 Ekim'den daha geç bir tarihte ayrılmasını arzu etmediklerini, çünkü Avrupa vatandaşlarının artık "netlik" istediğini kaydetti.

Bettel, Brexit'e ilişkin mevcut durumu ise "kabus" olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi yaklaşırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Johnson ilk kez bugün Lüksemburg'ta yüz yüze görüşmüştü.