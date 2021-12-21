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İngiltere Başbakanı Johnson yeni Covid önlemlerini ihtimal dışı bırakmadı

21.12.2021 03:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid'in Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle yeni bir önlem açıklamadı ancak hükümetin yeni kısıtlamalar getirme ihtimalini yok saymadı.

İngiltere Başbakanı Johnson yeni Covid önlemlerini ihtimal dışı bırakmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid'in Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle yeni bir önlem açıklamadı ancak hükümetin yeni kısıtlamalar getirme ihtimalini yok saymadı.

Başbakan Johnson bakanların "her türlü şeye baktığını" söyledi.

Başbakan, verilerin "saat saat" gözden geçirildiğini ve "daha ileri gitmeye karar vermeden önce daha net olmamız gereken bazı şeyler" olduğunu söyledi.

Johnson, vatandaşları ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Pazartesi günü Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) genelinde 91.743 Covid vakası daha tespit edildi. Bu, bir günde tespit edilen en yüksek ikinci vaka sayısı.

Hükümetin bilim danışmanları çok yakında yeni kısıtlamaların gerekebileceğini söylüyorlar ve bir araya gelebilecek kişi sayısının azaltılmasını ve bulaşma riskinin yüksek olduğu mekanların kapatılmasını önerdiler.

Fakat Johnson, yeni kısıtlamalara karşı partisinin muhalefetiyle karşı karşıya. Yaklaşık 100 Muhafazakar milletvekili geçen hafta, hükümetin Covid pasaportu getirme kararına karşı oy kullanırken, Brexit Bakanı David Frost Pazar günü Covid ile mücadele için hükümetin sıkı önlemler getirmesine karşı olduğu için istifa etti.

https://www.youtube.com/watch?v=2BFgQg9xKWE

İki saat süren kabine toplantısının ardından konuşan Johnson, bir önlem açıklamadı ancak bunun ileride sıkı önlemler getirilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi:

"Ne yazık ki insanlara halkı korumak, halk sağlığını korumak, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Hizmeti) korumak için daha fazla önlem alma olasılığını saklı tutmamız gerektiğini söylemeliyim. Ve bu adımları atmaktan çekinmeyeceğiz."

Noel'den önce veya sonra daha fazla kısıtlama getirilme ihtimali sorulduğunda Johnson, "Omicron'u kontrol altında tutmak için her türlü şeye bakıyoruz ve hiçbir şeyi göz ardı etmeyeceğiz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat şu anda insanların odaklanmasını istediğimiz şey dikkatli olmaları - bu nedenle havalandırma, uygun yerlerde maske, el yıkama gibi bildiğimiz şeyler - ancak Omicron'un gerçekten ne kadar bulaşıcı olduğunu unutmayın."

Başbakan, "Gerçekten önemli olan herkesin aşı olması ve güçlenmesi" dedi.

İngiltere'de Noel tatili ailelerin en çok bir araya geldikleri dönem. Geçen yıl, Noel kutlamaları sırasında insanların birbirlerini ziyareti yasaklanmıştı.

Johnson, tatil döneminde bazı rezervasyon iptallerinin konaklama sektörü üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kabul etti ve Covid'in ekonomik etkilerinin "sürekli gözden geçirildiğini" söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, bir tweet'inde "zaman tükeniyor" diyerek hükümeti, iş kaybını önlemek için otelcilik, perakende ve kültür sektöründeki işletmelere "hemen destek olmaya" çağırdı.

Nüfusun yüzde 50'den fazlası 3'üncü doz aşıyı oldu

Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu'ndan (SAGE) sızan bilgiler, İngiltere'deki mevcut B planı kurallarının ötesinde bir müdahale olmazsa günde 3 bin kişinin hastaneye başvurabileceğini gösteriyor.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, yetkililer gerekirse devreye sokulmak üzere düşük, orta ve yüksek şiddetli 3 farklı Covid önlem seçeneği hazırladı.

Birleşik Krallık nüfusunun yüzde 50,4'ü - yaklaşık 29 milyon insan - üçüncü doz aşıyı oldu.

Nüfusun yüzde 81,8'i iki doz, yüzde 89,5'i tek doz aşı oldu.

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