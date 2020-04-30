İngiltere Başbakanı Johnson: Zirveyi geride bıraktık, kapsamlı haftaya açıklanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin koronavirüs salgınında zirve noktasını geride bıraktığını söyledi. Johnson önümüzdeki hafta, okulların açılmasına ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik kapsamlı bir planı kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Koronavirüse yakalanıp iyileşmesi sonrası ilk kez Başbakanlık'taki günlük basın brifingini yöneten Johnson, "Hastalık yatay seyre geçti" dedi, açıklayacağı planın işe nasıl gidilebileceğine ve ofislerde çalışma ortamının nasıl daha güvenli olacağına yönelik ayrıntıları da içereceğini belirtti.

Hastalığı nedeniyle görevini bir süre yerine getiremediği için özür dileyen Johnson, "yokluğunda herkesin iyi iş çıkardığını" belirtti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personeline de teşekkür eden Johnson, ülkede koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının da 24 saatte 676 artarak 26 bin 711'e yükseldiğini açıkladı.

İngiltere'de dünden itibaren bakımevlerinde koronavirüsten hayatlarını kaybedenlerin sayıları da açıklanıyor.