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İngiltere Başbakanı Johnson’dan erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık’ta bir erken seçimin olması için parlamentoya bir kez daha teklif vereceğini açıkladı.Brexit krizine bir çözüm arayışı içerisinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık’ta bir erken seçimin olması için bir kez daha teklif vereceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık’ta bir erken seçimin olması için parlamentoya bir kez daha teklif vereceğini açıkladı.
Brexit krizine bir çözüm arayışı içerisinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık’ta bir erken seçimin olması için bir kez daha teklif vereceğini açıkladı. Düzenlenen kıdemli kabine bakanları toplantısından sonra basının karşısına çıkan Johnson, ülkeyi 12 Aralık’ta erken seçime götürmek için pazartesi parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’na önerge sunacağını duyurdu.
Johnson’ın erken seçim kararı alabilmesi için Avam Kamarası’nın üçte iki çoğunluğuna ihtiyacı var. Ancak Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 288 milletvekili mevcut. İngiltere Başbakanı daha önce iki kez erken seçim çağrısı yapmış ama olumsuz cevapla karşılaşmıştı. Avam Kamarası milletvekillerinin Brexit Yasasını incelemek için çok az zamanları oldukları yönündeki açıklamalara da cevap veren Johnson, “Onlara istedikleri zaman vereceğiz. 3 yıl geçirdik, makul olduk. Daha fazla zaman isterlerse alabilirler ama hepimiz 12 Aralık’ta seçime gitmeyi kabul etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Ülkeyi uzun süredir çoğunluk olmadan yönettiğini söyleyen Johnson, muhalefet partilerini seçim teklifini desteklemeye çağırarak, “Muhalefet, kendisini patronumuz olan halkın kararına teslim etme cesaretini toplamalı” dedi.

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