İngiltere Başbakanı Johnson’dan kardeşine jest

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’ı İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji ve Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı.

Theresa May’den devraldığı göreve resmen başlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesindeki bakanlıklara atamaları yaptı. Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 31 Mart’ta gerçekleşeceğini söyleyen Johnson, kendine eşlik edecek bakanları da belirledi. İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kardeşi Jo Johnson’ı İş, Enerji, Endüstriyel Strateji ve Eğitimden sorumlu Devlet Bakanı olarak atadı. Johnson tarafından belirlenen diğer kabine üyeleri şöyle:

“Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Theresa May’in ilk döneminde Avrupa Birliği’nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab.

Maliye Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş olan Sajid Javid.

İçişleri Bakanı, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Priti Patel.

Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Ben Wallace.

Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı, daha önceden Adalet Bakanlığı ve eski Maliye Bakanı Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olan Elizabeth Truss.

Lancaster Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove.

Avrupa Birliği’nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay.

Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento Sekreteri, Mark Spencer.

Eğitim Bakanı Gavin Williamson"



