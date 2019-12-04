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İngiltere Başbakanı Johnson’dan zirve öncesi Türkiye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin “Evet bu konu aramızda ele alındı ancak ayrışma noktalarına değil ortak ve birleştirici konulara odaklanmalıyız” dedi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere Başbakanı Johnson’dan zirve öncesi Türkiye mesajı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin “Evet bu konu aramızda ele alındı ancak ayrışma noktalarına değil ortak ve birleştirici konulara odaklanmalıyız” dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Johnson, NATO’nun 70. yılının kutlanmasından ve NATO’nun varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilerin dün öğleden sonra yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve’ye ilişkin sorularını da yanıtlayan İngiliz Başbakan, liderlerle NATO’nun geleceğini, silahların güvenliğini ve Suriye konusunu görüştüklerini söyledi. Bir gazetecinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ve sonrasındaki çalışmalarına ilişkin müttefiklerin ve kendisinin ne düşündüğünü sorması üzerine Johnson, "Evet bu konu aramızda ele alındı ancak ayrışma noktalarına değil ortak ve birleştirici konulara odaklanmalıyız. Liderler olarak hepimiz ortak güvenliğimiz için çalışmamız gerektiği konusunda hem fikiriz” dedi.
Analistlere göre Boris Johnson’un bu mesajıyla, Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olarak NATO için öneminin altı bir kez daha çizilmiş oldu.

İngiltere Başbakanı Johnson’dan zirve öncesi Türkiye mesajı

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