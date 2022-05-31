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İngiltere Başbakanı Johnson'un istifasını isteyenlere hükümetin eski hukuk başdanışmanı da katıldı

30.05.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid yasakları döneminde kendi koyduğu kuralları çiğnediği anlaşılan Başbakan Boris Johnson'un istifa etmesi çağrısı yapan Muhafazakar Parti milletvekillerine partinin ağır toplarından biri daha katıldı. Eski hükümet hukuk baş danışmanı Jeremy Wright ile birlikte istifa çağrısı yapan vekillerin sayısı 25'e ulaştı.

İngiltere Başbakanı Johnson'un istifasını isteyenlere hükümetin eski hukuk başdanışmanı da katıldı

Covid yasakları döneminde hükümeti tarafından konulan sosyal mesafe kurallarını defalarca ihlâl ettiği iki ayrı soruşturma sonucu kesinleşen Başbakan Boris Johnson üzerinde, kendi partisinden gelen istifa baskısı artıyor.

Muhafazakar Parti'nin ağır toplarından, eski hükümet hukuk baş danışmanı Jeremy Wright, internette yayımladığı uzun açıklamasında, Başbakanlık'ta düzenlenen partilerin, "sadece hükümetin değil bütün kurumların itibarına kalıcı zarar verdiğini" belirterek, Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Özürlerin ya da bazı memurları görevden almanın bu zararı telâfi edemeyeceğini kaydederek "bundan sonraki hükümetlerin selameti için Başbakan istifa etmeli" dedi.

Geçen hafta üst düzey bürokrat Sue Gray tarafından yapılan soruşturma sonucunda, hükümetin en üst düzeyde, kendi Covid yasaklarını ihlâl ettiği açıkça ortaya konduktan sonra istifa çağrıları birbirini izledi.

Wright'ın da katılmasıyla, bütün bu süreç içinde kamuoyu önünde açıkça Başbakan'ın istifasını talep eden Muhafazakar milletvekillerinin sayısı 25'e çıktı.

Muhafazakar Parti'de liderlik için yeniden seçim yapılmasına, 1922 Komisyonu adındaki kurul karar veriyor.

Bu kararın alınabilmesi için 1922 Komisyonu'na Muhafazakar Parti milletvekillerinin en az yüzde 15'inin güvensizlik mektubu yazması gerekiyor. Bu şu anda süreci başlatmak için 54 milletvekili gerektiği anlamına geliyor.

Tutumlarını açıklayan 25 milletvekilinin çoğunun, 1922 Komisyonu'na güvensizlik mektuplarını yolladığı düşünülüyor. Ancak tam sayıyı 54'e ulaşılana kadar bilmek mümkün değil çünkü tutumlarını ilan etmeden güvensizlik mektubu yollayan milletvekilleri de olabilir.

Boris Johnson geçen yıl sonundan bu yana parti skandalının yarattığı baskı altında

Başbakan'ın istifasını isteyen son isim Jeremy Wright, David Cameron ve Theresa May başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetlerinde hukuk baş danışmanı ve daha sonra Kültür Bakanı olarak görev almıştı ve şu ana kadar Johnson'un gitmesi gerektiğini söyleyen en kıdemli politikacı.

Soruşturmaların sonuçları

Üst düzey bürokrat Sue Gray'in başbakanlıkta düzenlenen partilerde hükümetin sosyal mesafe yasaklarının ihlal edildiği iddiaları hakkında uzun süredir beklenen soruşturmasının sonuçları geçen hafta yayımlandı.

Gray'in verilen partilerde Covid yasaklarının ne şekilde çiğnendiğini örnekleri ve belgeleriyle anlattığı raporundan önce de Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış ve Başbakanlık ve diğer hükümet binalarında yapılan 12 ayrı partideki ihlâllerle ilgili olarak 126 ayrı para cezası kesilmişti.

Başbakan Johnson geçen hafta Sue Gray'ın raporunun yayımlanmasından sonra sorumluluğu üzerine aldığını söyledi ve kendi sorumluluğu altında bu olayların yaşanmasından dolayı özür diledi, ancak daha önce konuyla ilgili olarak parlamentoya yanıltıcı bilgi verdiği suçlamalarını "o sırada bu bilgilere sahip olmadığını" söyleyerek reddetti.

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