İngiltere Başbakanı May Bir Yenilgi Daha Aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May bir kez daha Avrupa Birliği’nden çıkış süreci Brexit stratejisi konusunda parlamentoda yenilgiye uğradı. May’in Muhafazakar Partisi içindeki koyu Brexit destekçileri parlamentodaki oylamada çekimser kaldı. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit planıyla ilgili daha önce parlamentoda yaşadığı yenilginin ardından Avrupa Birliği ile Brexit anlaşması koşullarını yeniden müzakere etmeye çalışmıştı. İngiltere Başbakanı parlamentodaki tartışma sırasında salonda değildi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Başbakan May’e Brexit stratejisinin başarısız olduğunu kabul etmesi çağrısında bulundu. İngiliz parlamentosundaki oylamada May’in Brexit stratejisi 258’e karşı 303 oyla reddedildi. İngiltere Başbakanı’nın partisi olan Muhafazakar Parti içindeki koyu Brexit destekçileri oylamada çekimser kaldı. İngiltere Başbakanı May bu sonuçla sembolik bir yenilgi daha almış oldu. İngiltere Başbakanı’nın sözcüsü ise parlamentodaki yenilgi konusunda Jeremy Corbyn’i suçladı, Corbyn’i partizan düşünceleri ulusal çıkarın önünde görmekle eleştirdi.

Parlamentodaki oylamadan çıkan sonuç İngiltere Başbakanı’nın Brexit anlaşmasının en tartışmalı konusu olan İrlanda ile fiziki sınır meselesinde değişiklik sağlanması yönündeki çabalardan caydırması beklenmiyor. Ancak oylama sonucu Brexit yanlısı milletvekillerinin herhangi bir Brexit anlaşmasının kabul edilmesi önünde önemli bir engel olduğunu gösteriyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Avrupa Birliği’nden ayrılmayı seçmesinin üzerinden 2 yıl sonra Brexit süreciyle ilgili siyasi krizi daha da derinleştiren oylama ve tartışma sırasında parlamentoda değildi. İngiltere 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden resmen ayrılacak. Brexit konusunda nihai oylamanın da 27 Şubat’ta yapılması planlanıyor. Parlamentodaki son oylama İngiltere’nin 40 yıl sonra gittiği büyük siyasi ve ticari politika değişikliği olarak nitelenen Brexit sürecinin nasıl olacağı hatta İngiltere’nin AB’den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda görüş ayrılıklarının derin olduğunu gösteriyor.