HABER

İngiltere Başbakanı May: "Brexit başarısızlığı demokrasiye büyük bir güven ihlalidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

LONDRA (İHA) İngiltere Başbakanı Theresa May, “Brexit başarısızlığı korkunç ve affedilmeyecek bir şekilde demokrasimizin ihlali olur" uyarısında bulundu.İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz Sunday Express gazetesinde yayınlanan yazısında, Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın Salı günü mecliste onaylanmamasının İngiltere’yi Avrupa Birliğinden ya anlaşmasız olarak ayrılma ya da hiç ayrılmama riskine sokacağını ifade etti.May yazısında, "Avam Kamarasında Brexit ayrılma anlaşmasının oylanması, bizim neslimizin her bir milletvekili için en önemli kararı olacaktır” dedi.İngiltere Başbakanı Theresa May’in oylamayı kaybetmesi beklenirken bazı bakanlar bunun Brexit’i felç edeceğini öne sürdü.

LONDRA (İHA) İngiltere Başbakanı Theresa May, “Brexit başarısızlığı korkunç ve affedilmeyecek bir şekilde demokrasimizin ihlali olur" uyarısında bulundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz Sunday Express gazetesinde yayınlanan yazısında, Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın Salı günü mecliste onaylanmamasının İngiltere’yi Avrupa Birliğinden ya anlaşmasız olarak ayrılma ya da hiç ayrılmama riskine sokacağını ifade etti.
May yazısında, "Avam Kamarasında Brexit ayrılma anlaşmasının oylanması, bizim neslimizin her bir milletvekili için en önemli kararı olacaktır” dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in oylamayı kaybetmesi beklenirken bazı bakanlar bunun Brexit’i felç edeceğini öne sürdü. May, Referandumda insanların demokrasiye inanarak seslerini duyurmak için verdikleri kararı uygulamamanın demokrasimize olan güveni korkunç bir şekilde boşa çıkarmak olacağını söyledi.
May, "Parlamentoya bu hafta sonu mesajım basit: Oyunları unutma, ülke için doğru olanı yapmaktır” diye konuştu.
İngiliz hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı ayrılık anlaşması mecliste kabul edilse de edilmese de İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den otomatik olarak ayrılacak. Brexit Anlaşması’nın kabul edilmemesi halinde hükümet meclisi, 3 gün içerisinde Brexit ile ilgili bir B planı meclise sunacak. İktidardaki muhafazakar partinin 100 milletvekili ve hükümeti destekleyen Demokratik Birlik Partisi’nden 10 milletvekilinin Salı günü oylanacak olan Brexit Anlaşması’na karşı olduğu biliniyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit Anlaşması’na karşı çıkarken, parti başkanı Jeremy Corbyn parti içinden gelen yeni bir Brexit referandumuna karşı direnerek Mecliste anlaşmanın reddedilmesi halinde bir genel seçimin öncelikli olduğunu düşünüyor.

"Brexit askıya alınsın, ikinci bir referandum yapılsın”
İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit Anlaşması’nın reddedilmesini demokrasinin ihlali olarak nitelemesine karşı eski Başbakanlardan John Major, Brexit askıya alınarak ikinci bir referanduma gidilmesini destekliyor.
Major, yeni bir referanduma gidilmesinin Brexit’i için kesin bir karar olarak kabul edileceğini ileri sürüyor.

PARTNER112 bin TL ödeyecek112 bin TL ödeyecek
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.