LONDRA (İHA) İngiltere Başbakanı Theresa May, “Brexit başarısızlığı korkunç ve affedilmeyecek bir şekilde demokrasimizin ihlali olur" uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz Sunday Express gazetesinde yayınlanan yazısında, Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın Salı günü mecliste onaylanmamasının İngiltere’yi Avrupa Birliğinden ya anlaşmasız olarak ayrılma ya da hiç ayrılmama riskine sokacağını ifade etti.

May yazısında, "Avam Kamarasında Brexit ayrılma anlaşmasının oylanması, bizim neslimizin her bir milletvekili için en önemli kararı olacaktır” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in oylamayı kaybetmesi beklenirken bazı bakanlar bunun Brexit’i felç edeceğini öne sürdü. May, Referandumda insanların demokrasiye inanarak seslerini duyurmak için verdikleri kararı uygulamamanın demokrasimize olan güveni korkunç bir şekilde boşa çıkarmak olacağını söyledi.

May, "Parlamentoya bu hafta sonu mesajım basit: Oyunları unutma, ülke için doğru olanı yapmaktır” diye konuştu.

İngiliz hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı ayrılık anlaşması mecliste kabul edilse de edilmese de İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den otomatik olarak ayrılacak. Brexit Anlaşması’nın kabul edilmemesi halinde hükümet meclisi, 3 gün içerisinde Brexit ile ilgili bir B planı meclise sunacak. İktidardaki muhafazakar partinin 100 milletvekili ve hükümeti destekleyen Demokratik Birlik Partisi’nden 10 milletvekilinin Salı günü oylanacak olan Brexit Anlaşması’na karşı olduğu biliniyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit Anlaşması’na karşı çıkarken, parti başkanı Jeremy Corbyn parti içinden gelen yeni bir Brexit referandumuna karşı direnerek Mecliste anlaşmanın reddedilmesi halinde bir genel seçimin öncelikli olduğunu düşünüyor.

"Brexit askıya alınsın, ikinci bir referandum yapılsın”

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit Anlaşması’nın reddedilmesini demokrasinin ihlali olarak nitelemesine karşı eski Başbakanlardan John Major, Brexit askıya alınarak ikinci bir referanduma gidilmesini destekliyor.

Major, yeni bir referanduma gidilmesinin Brexit’i için kesin bir karar olarak kabul edileceğini ileri sürüyor.