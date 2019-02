İngiltere Başbakanı May, Brexit’e çıkış aramak için bugün yine Brüksel’de

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit Anlaşmasına çözüm aramak için bugün Brüksel’e gidiyor.

May, AB ile yaptığı Brexit Anlaşmasına İngiliz Parlamentosunu ikna edememesi veya Avrupa Birliği’ni İngilizlerin isteklerini kabul etmeye ikna edememesi durumunda İngiltere, 37 gün sonra dünyanın en büyük ticari bloğu olan Avrupa Birliğinden ayrılacak.

İngiltere ile AB arasında, Avrupa Birliği üyesi İrlanda ile İngiltere’nin vilayeti olan Kuzey İrlanda arasında ilave kontrolleri önlemek için öngörülen bir sigorta olarak backstop olarak tanımlanan gümrük sınırının oluşturulması anlaşmazlık konusu oluyor. Theresa May, Kasım ayında AB üyesi İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında bir gümrük sınırının yer alması için AB liderli ile anlaşma sağlamış ancak bu anlaşma, İngiltere’yi süresiz olarak AB kurallarına bağlı kalacağı iddiasıyla İngiliz Parlamentosunda büyük bir çoğunlukla reddedilmişti. May, Parlamentoya, anlaşmayı yeniden gözden geçirme ve anlaşma protokolüne bir zaman kısıtlaması koymaya çalışacağı sözü vermişti.

Theresa May’in bir sözcüsü May’in anlaşmanın parlamentodan geçeceği şekilde angajman sürecinde değişiklik yapması için bu yolculuğun çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanının bir sözcüsü Başkan Claude Juncker’in “Theresa May’in cesaret ve kararlılığına saygı duyuyorum. Yarın dostça bir görüşme yapacağız. Bundan bir sonuç çıkacağını beklemiyorum” dediğini aktardı.

İngiltere’nin Brexit müzakerecisi Stephen Barclay’in pazartesi günü Brüksel’de bulunduğu ve AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ile görüştüğünde masaya yeni bir teklif getirmemesi sebebiyle Avrupa Birliği kaynaklarının, İngiltere’nin Brexit duruşu konusunda hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Salı günü İngiltere’nin Brexit anlaşmasına yönelik istekleri konusunda açıklama yapan Juncker’in sözcüsü Margaritis Schinas, "27 üyeli AB ayrılık anlaşmasını yeniden müzakereye açmayacak. Backstop ve tek taraflı ayrılma için bir zaman sınırlaması koyamayız. 29 Mart’ta AB’den anlaşmalı bir şekilde çekilmesi için İngiliz hükümetini dinliyor ve birlikte çalışıyoruz" dedi.

Theresa May’in sözcüsü yine de Başbakanın AB’yi ayrılık anlaşmasına ikna etme niyetinin bulunduğunu söyledi. May’in sözcüsü, “Devam eden angajman süreci var. Yarın Başkan May ile Juncker arasında yapılacak görüşme de bu sürecin bir parçası“ dedi.