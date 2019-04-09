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İngiltere Başbakanı May, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 22:09 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit’in ertelenmesi için destek almak amacıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının bir süre daha ertelenmesini talep etmek için AB liderleri ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit’in ertelenmesi için destek almak amacıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının bir süre daha ertelenmesini talep etmek için AB liderleri ile görüştü. May, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’te Emmanuel Macron’la görüştü. Macron’un Brexit’e karşı tutumunun değişmediği May’e kararından dönmeyeceğine ilişkin düşüncesini aktardığı ifade edildi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yarın AB liderleri özel Brexit Zirvesi’nde bir araya gelecek.

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