İngiltere Başbakanı May Kraliçe'ye istifasını sundu

Theresa May, açıklamasında, başbakanlık görevinin "en büyük onur" olduğunu belirterek, "Bana inandığınız ve hizmet etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Burada eşi Philip May ile birlikte yemek yiyen May, çalışanlarla vedalaşıp kısa bir açıklamada da bulundu.

Başbakan May, oturumun ardından parlamenterlerin alkışları eşliğinde Avam Kamarasından ayrılarak, son kez Başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 Numara'ya geçti.

May, görevi "Brexit'i gerçekleştirme ve ülke için parlak bir gelecek yaratma taahhüdünde bulunan birine" devretmekten mutluluk duyduğunu da söyledi.

Buradaki konuşmasında 21 yılın ardından artık sıradan bir parlamenter olarak görev yapacağını kaydeden Theresa May, Avam Kamarası'nda 4 bin 500'den fazla soruya cevap verdiğini belirterek, "İleride soru sormayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Halefi Boris Johnson ve ekibine başarılar dileyen May, "Onların başarısı, ülkemizin başarısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıklarının yanında halen yapılacaklar olduğunu da kaydeden İngiltere Başbakanı May, acil önceliğin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmada (Brexit) olduğunu söyledi.

Ancak Brexit'in tüm ülkenin çıkarına olacak şekilde gerçekleşmesinin önemine dikkati çeken May, "Bu görevdeki başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." ifadesini kullandı.

Theresa May, bir kadın olarak başbakanlık görevinde bulunmasının, genç kızlara "yapabileceklerinin sınırının olmadığı" mesajı vermesini umduğunu da kaydetti.

- İstifasını sundu

May, eşi ile 10 Numara önünde gazetecilere poz verdikten sonra Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

Theresa May'in ardından hükümeti kurma görevini almak üzere Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson Buckingham Sarayı'na gitti. Johnson'ın saraya gidişi sırasında bir grup protestocunun ise yolu kesmeye çalıştığı görüldü. Protestocular, polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.