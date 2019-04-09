İngiltere Başbakanı May, Macron’la bir araya gelecek

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Brexit tarihinin bir kez daha ertelenmesi talebinin inceleneceği olağanüstü Avrupa Birliği zirvesinin öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile yapacağı görüşmenin ardından Paris’e gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile saat 18.00’de bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanının pazar akşamı yayımlanan haftalık ajandasında yer almayan bu ziyaret için Saray’dan “10 Nisan tarihinde Brüksel’de düzenlenecek olağanüstü zirveye ön hazırlık olarak bir çalışma toplantısı olacağı” şeklinde bir açıklama geldi.

AB’ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yarın Brüksel’de yapılacak olağanüstü zirvede Brexit için öngörülen sürenin yeniden uzatılıp uzatılmaması konusunu masaya yatıracak. May, sürecin 30 Haziran’a kadar uzatılmasını talep ediyor.

