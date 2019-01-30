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İngiltere Başbakanı May: “Milletvekilleri anlaşmayı desteklemezse anlaşmalı ayrılma tehlikeye girer”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda AB’den anlaşmalı ayrılmanın tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC’ye yaptığı açıklamada, gelecek haftaki Brexit oylamasının kesinlikle yapılacağını ve söz verdiği gibi Kuzey İrlanda için yeni tedbirler alınacağını, milletvekillerine ilerideki Avrupa müzakerelerinde daha fazla söz verileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda AB’den anlaşmalı ayrılmanın tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, BBC’ye yaptığı açıklamada, gelecek haftaki Brexit oylamasının kesinlikle yapılacağını ve söz verdiği gibi Kuzey İrlanda için yeni tedbirler alınacağını, milletvekillerine ilerideki Avrupa müzakerelerinde daha fazla söz verileceğini söyledi. May, AB ile yaptıkları anlaşmanın ülke için iyi bir anlaşma olduğunu, muhaliflerin bu alternatifleri söylemeleri gerektiğini kaydetti.
May, geçen haftadan bugüne kadar ne değiştiği sorusu üzerine AB’nin bazı değişiklikleri kabul ettiğini, Avrupa liderleri ile görüşmeye ve milletvekillerinin anlaşmayı kabul etmeleri konusunda ikna çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
İngiltere, 29 Mart’ta Avrupa Birliğinden ayrılacak. İngiltere Başbakanı May, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkileri konusunda AB liderleri ile bir anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşmanın İngiliz Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Milletvekillerinden bu ayın 14 veya 15’inde anlaşmayı oylanması istenecek. Aralık ayında yapılması beklenen anlaşmaya ilişkin oylama, Başbakan May tarafından İşçi Partisi ve kendi partisinden birçok milletvekilinin anlaşmaya olumsuz oy vereceği düşüncesiyle ertelenmişti. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, May’in Brexit planını halkın yalnızca dörtte biri destekliyor.

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