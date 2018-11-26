HABER

İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:51 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Bu anlaşmaya destek verebilir, referandumun sonucunu gerçekleştirebilir ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi sürdürebiliriz ya da bu parlamento anlaşmayı reddedip en başa dönebilir" - "Anlaşmanın geçmemesi halinde ne olacağını kimse bilmiyor. Bu durum, tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabilir"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentodan Brexit anlaşmasına destek vermesini isteyerek, aksi halde planın reddinin tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabileceği uyarısında bulundu.

May, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kabul ettiği Brexit anlaşmasına ilişkin parlamentoyu bilgilendirdiği oturumda, anlaşmayı "İngiltere için doğru anlaşma" olarak niteledi.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri dahil ciddi muhalefetle karşı karşıya olan May, parlamenterlere anlaşmayı kabul etmeleri çağrısında bulunarak, "Bu anlaşmaya destek verebilir, referandumun sonucunu gerçekleştirebilir ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi sürdürebiliriz ya da bu parlamento anlaşmayı reddedip en başa dönebilir." dedi.

Olası tehlikelere de işaret eden May, "Anlaşmanın geçmemesi halinde ne olacağını kimse bilmiyor. Bu durum, tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabilir." ifadesini kullandı. May, ayrıca olası bir ret kararının İngiltere'nin anlaşmasız olarak AB'den ayrılmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, anlaşmayla ortak pazar konusunda hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, May'in parlamentonun desteğini istiyorsa "kapsamlı bir gümrük birliği ile hakları koruyan güçlü bir ortak pazar temelinde" bir B planı hazırlaması gerektiğini savundu.

- Oylama 11 Aralık'ta

Anlaşmaya ilişkin oylama 5 gün sürecek görüşmelerin ardından 11 Aralık'ta yapılacak. 650 sandalyeli İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili bulunuyor.

May hükümeti Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ ve İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekilinin desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmiş durumda ancak DUP anlaşmaya ret oyu vereceğini ilan etti.

Muhafazakar Parti içindeki yaklaşık 60 sert "Brexitçi milletvekili" ile 15 kadar AB üyeliği yanlısı milletvekilinin de ret oyu vermesi bekleniyor. May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteğini alabileceği bekleniyorsa bile bunun da Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesini sağlayacak 326 sayısına yaklaşmaya yetmeyeceği belirtiliyor.

Buna karşın May'in sözcüsü, bir soru üzerine anlaşmanın parlamentodan geçebileceğine inandıklarını söyledi.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Yapılan müzakerelerim ardından hazırlanan anlaşma geçen pazar AB liderleri tarafından kabul edilmişti.

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
2 yıllık hasret, Hatay Valiliği sayesinde sona erdi2 yıllık hasret, Hatay Valiliği sayesinde sona erdi
Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntülerSokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere İngiltere Başbakanı Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

'Bu ülkeye ihanettir! Kim çıkardıysa eli kırılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber geldi

Feci kaza! Acı haber geldi

AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.