İngiltere Başbakanı May'den Brexit uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentodan Brexit anlaşmasına destek vermesini isteyerek, aksi halde planın reddinin tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabileceği uyarısında bulundu.

May, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin kabul ettiği Brexit anlaşmasına ilişkin parlamentoyu bilgilendirdiği oturumda, anlaşmayı "İngiltere için doğru anlaşma" olarak niteledi.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin bazı üyeleri dahil ciddi muhalefetle karşı karşıya olan May, parlamenterlere anlaşmayı kabul etmeleri çağrısında bulunarak, "Bu anlaşmaya destek verebilir, referandumun sonucunu gerçekleştirebilir ve daha parlak bir gelecek inşa etmeyi sürdürebiliriz ya da bu parlamento anlaşmayı reddedip en başa dönebilir." dedi.

Olası tehlikelere de işaret eden May, "Anlaşmanın geçmemesi halinde ne olacağını kimse bilmiyor. Bu durum, tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabilir." ifadesini kullandı. May, ayrıca olası bir ret kararının İngiltere'nin anlaşmasız olarak AB'den ayrılmasına neden olacağı uyarısında bulundu.