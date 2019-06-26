HABER

İngiltere Başbakanı May’den Kaşıkçı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, “Bu korkunç cinayetin sorumlularının hesap vermesini görmek istiyoruz.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, “Bu korkunç cinayetin sorumlularının hesap vermesini görmek istiyoruz. Soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ediyorum” dedi.
Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, cinayetin sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi. May, uluslararası ve ulusal yasa ihlallerinin tekrar yaşanmaması adına Suudi Arabistan’ın gerekli adımları atması gerektiğini belirtti. Soruşturmayı yakından takip ettiğini belirten May, soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ettiğini belirtti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştüBakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü
İYİ Partili isim feci şekilde darp edildiİYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

İYİ Partili isim feci şekilde darp edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp evlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı kareye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu: Referanduma hazırız

Kılıçdaroğlu: Referanduma hazırız

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı! İmamoğlu ve ailesinin mal varlığı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.