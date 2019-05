İngiltere Başbakanı May’den seçim açıklaması

Theresa May: "Muhafazakarlar için hayal kırıklığı olan bir geceydi"

İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimlerden sonra ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Başbakan May, seçim sonuçlarını çok büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. May, “Muhafazakarlar için hayal kırıklığı olan bir geceydi. Çıkan sonuçlar bizlere gösteriyor ki Brexit anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve umuyorum ki parlamentondaki bütün fikirler çıkan sonuca odaklanırlar“ ifadelerini kullandı.