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İngiltere Başbakanı May’in partisinde yeni istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili istifa etti.İngiltere’yi yöneten Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili, Başbakan Theresa May’ın partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimleri devam ederken mecliste bağımsız bir gruba katılmak üzere istifa etti.

Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili istifa etti.
İngiltere’yi yöneten Muhafazakar Parti’den AB yanlısı 3 milletvekili, Başbakan Theresa May’ın partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimleri devam ederken mecliste bağımsız bir gruba katılmak üzere istifa etti. Sabah saatlerinde istifa dilekçelerini sunan milletvekilleri Anna Soubry, Sarah Wollaston ve Heidi Allen yaptıkları açıklamada, hükümetin Brexit’i ele alış şekli yüzünden istifa ettiklerini söyledi.

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