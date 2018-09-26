İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) tamamlanmasının ardından, AB üyeleri ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerinin devam edeceğini belirterek, "serbest ticaret" çağrısında bulundu.

May, New York'ta düzenlenen 2018 Bloomberg Küresel İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere ekonomisi, küresel ticaret ve Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brexit süreciyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden May, Brexit'in ardından İngiltere'nin AB ile olan ilişkisinin değişeceğini, ancak iki tarafın yakın ticaret ortaklığına devam edeceğini kaydederek, "AB ile sürtünmesiz bir ticaret ilişkisi amaçlıyoruz." dedi.

May, AB'nin ötesinde İngiltere'nin diğer ülkelerle ve dünya genelindeki iş liderleriyle ticaret yapmak için istekli olduğu vurgusunu yaparken, "Brexit'in ardından İngiltere iş odaklı olmaya devam edecek." yorumunu yaptı ve şunları söyledi:

"İş alanınız her neyse, eğer Brexit sonrası İngiltere'ye yatırım yaparsanız, G20 ülkeleri içinde size en düşük vergi oranını sağlayacağız. Geçen 3 yıl içinde İngiltere'ye yapılan yatırım AB ülkelerine yapılan toplam yatırımı geride bıraktı. Brexit sonrası İngiltere güvenilir bir iş ve ticaret ortağı olacaktır ve küresel ekonomideki zorluklara göğüs gerecektir."

Ayrıca May, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) uluslararası ticaret sisteminde güvenini sürdürebilmesi için WTO içinde reform yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

