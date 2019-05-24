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İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyor

24.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, parti liderliğinden istifasını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa ediyor

Milletvekillerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna edemediğini söyleyen May, halefi seçilene kadar Başbakanlık görevini sürdürecek.İngiltere Başbakanı Theresa May parti liderliğinden istifasını açıkladı. Muhafazakar Parti liderliğinden 7 Haziran'da ayrılacağını kaydeden May, İngiltere Kraliçesine halefi seçilene kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini bildirdiğini söyledi. Muhafazakar Parti liderlik seçimlerinin Haziran'ın ikinci haftasında yapılması bekleniyor.

Theresa May açıklamasında İngiliz parlamentosundaki milletvekilllerini Brexit anlaşmasını desteklemek için ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

Referandumla karar verilen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecini hayata geçirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen May, bundan sonra yerine gelecek kişinin parlamentoda uzlaşma bulmaya çalışacağını kaydetti.

Krize çözüm bulamadı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit krizinden çıkış yolu arıyordu. Ülkesinin AB'den çıkış sürecine yönelik anlaşmanın Avam Kamarası'nda üç kez reddedilmesinin ardından May, Brexit anlaşmasıyla ilgili hazırladığı son tasarıyı geçtiğimiz günlerde açıklamış ve yeni garantiler içeren anlaşmayı milletvekillerinin kabul etmeleri halinde ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin parlamentoda yeni bir oylama yapılabileceğini söylemişti.

Haziran 2016'da yapılan referandumda Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 52'si AB'den ayrılık yönünde oy kullanmıştı. Birleşik Krallık'ın bu yıl 29 Mart'ta AB'den ayrılması planlanıyordu. Ancak parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

rtr,dpa/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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