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İngiltere Başbakanı Theresa May İstifasını Açıkladı

24.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran itibariyle görevini bırakacağını açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May İstifasını Açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran itibariyle görevini bırakacağını açıkladı. May, “Yeni bir başbaknın bu çabalara liderlik etmesinin ülkenin çıkarları açısından en iyisi olacağı benim açımdan çok net. Dolayısıyla bugün, 7 Haziran Cuma günü itibariyle Muhafazakar Partisi liderliğindeki görevimden ayrılacağımı duyuruyorum” dedi.

İngiliz basını dün Başbakan Theresa May’in bugün istifasını açıklayacağını haber yapmıştı. May uzunca bir süredir İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış anlaşması Brexit konusunda çaba sarf ediyor ancak ilerleme kaydedemiyordu.

May’in istifa tarihini açıklamasına rağmen Muhafazakar Parti yeni liderini seçene kadar görevde kalacağı ifade ediliyor. Parti içerisindeki takvime ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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