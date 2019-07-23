İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti’de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Theresa May\u2019in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti\u2019de yap\u0131lan se\u00e7imi Boris Johnson kazand\u0131. Johnson \u00fclkenin yeni ba\u015fbakan\u0131 oldu.\u0130stanbul metrolar\u0131ndaki \u00f6l\u00e7\u00fcm korkuttu! Tam 3 kat\u0131Bakan Soylu bu y\u0131l s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edileceklerin say\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan kabine revizyonuna ili\u015fkin sorulara yan\u0131t