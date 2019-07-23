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İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti’de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti’de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifa etmesiyle, iktidardaki Muhafazakar Parti’de yapılan seçimi Boris Johnson kazandı. Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

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