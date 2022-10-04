HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Truss'ın sözleri gündem oldu! "Ben büyük bir siyonistim"

İngiltere Başbakanı Truss'ın sözleri gündem oldu! "Ben büyük bir siyonistim"

04.10.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Liz Truss, İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) etkinliğinde yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ben büyük bir siyonistim. Büyük bir İsrail destekçisiyim" ifadelerini kullanan Truss'a tepki gecikmedi. Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere Başbakanı Truss'ın bu sözleriyle "siyonist işgalle aynı safta olduğunu gösterdiğini" söyledi. Öte yandan Başbakan Truss'ın, İngiltere Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya olumlu baktığı biliniyor.

İngiltere Başbakanı Truss'ın sözleri gündem oldu! "Ben büyük bir siyonistim"

İngiltere Başbakanı Liz Truss, dün katıldığı bir parti konferansı etkinliğinde,"Büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Truss'ın, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Birmingham şehrinde düzenlenen parti konferansı kapsamında İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğine katılarak konuşma yaptığı görüldü.

İngiltere'de yeni dönem resmen başladı: Yeni Başbakan Liz Truss görevi Kraliçe Elizabeth'ten aldı! Gözler Kabine açıklamasına çevrildiİngiltere'de yeni dönem resmen başladı: Yeni Başbakan Liz Truss görevi Kraliçe Elizabeth'ten aldı! Gözler Kabine açıklamasına çevrildi

İngiltere'nin başbakanı olarak ilk kez CFI'nın programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Truss, "Bildiğiniz üzere ben, büyük bir siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." diye konuştu.

p1

Etkinliğe katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başbakan (Truss), gururlu bir siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail’le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

CFI'nın etkinliğine, Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Hükümetlerarası İlişkiler Bakanı ve Eşitlik Bakanı Nadhim Zahavi'nin yanı sıra Muhafazakar Parti'den birçok isim katıldı.

HAMAS'TAN KINAMA GELDİ

Hamas, "İsrail'in büyük destekçisi ve siyonist" olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kınadı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, İngiltere Başbakanı Truss'ın bu sözleriyle "siyonist işgalle aynı safta olduğunu gösterdiğini" söyledi.

ffv

Ebu Zuhri, "Bu açıklamalar, yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre önce yayınlanan Balfour Deklarasyonu'ndan itibaren başlayan Filistin mücadelesi karşısında İngiltere'nin işlediği suçları sürdürmesi anlamına geliyor." dedi.

Hamas yöneticisi Ebu Zuhri ayrıca masum çocukları öldürmek için kılıf uyduran bu kişilerin, insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu söyledi.

BAŞBAKAN, İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMAYA "OLUMLU BAKIYOR"

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu New York'ta İngiliz mevkidaşı Truss'la bir araya gelen Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

p2

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs'te bulunuyor.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor. Ancak ABD, 2018'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD'yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Personel keşfetti! Tuvaletinin neden tıkandığı ortaya çıktı... Trump hakkında bomba iddiaPersonel keşfetti! Tuvaletinin neden tıkandığı ortaya çıktı... Trump hakkında bomba iddia
Şakalaşma ölümle bitti! Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...Şakalaşma ölümle bitti! Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'

1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Son dakika: Hesap makineleri elden düşmüyor! Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü zamlı maaşlarda... Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte tek tek meslekler ve alacakları maaşlar

Son dakika: Hesap makineleri elden düşmüyor! Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü zamlı maaşlarda... Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte tek tek meslekler ve alacakları maaşlar

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'

Tam 6 kilo ağırlığında! '70 liradan satılıyor, bolluk yaşanıyor'

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.