İngiltere Başbakanı’ndan Erdoğan’a Telefon

İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü’ne göre, Başbakan Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Johnson’un Erdoğan’a, Amerika’yla yapılan anlaşmayla savaşın geçici olarak askıya alınmasından memnun olduğunu söylediği belirtildi.

Johnson, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ve bu anlaşmanın taraflar arasındaki kayıpları minimum düzeyde tutacağını umduğunu aktardı.

Başbakanlık Sözcüsü, Boris Johnson’ın yine de, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyonu nedeniyle büyük ölçüde endişe duymaya devam ettiğinin altını çizdiğini belirtti.

Telefon konuşmasında taraflar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere, bir görüşme ayarlayıp hem mevcut durumu hem de bölgedeki terör ve göç konularına ilişkin genel meseleleri görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.

Bu dörtlü zirvenin yapılacağı haberi ilk kez, AB Komisyonu toplantısı sırasında Brüksel’de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından açılanmıştı. Macron, “Toplantının yeri Londra olacak” demiş ancak zamanı için sadece ‘gelecek haftalarda’ demekle yetinmişti.

Bu buluşmanın Londra’daki 3-4 Aralık tarihli NATO Liderler Zirvesi takvimine mi dahil edileceği yoksa başka bir ‘dörtlü zirve’ şeklinde daha da mı erken olacağı şimdilik net değil.

