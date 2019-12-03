HABER

İngiltere Başbakanlık Ofisi: "Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 22:26 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlık Ofisi: "Liderler terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştı"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Dörtlü Zirve'de liderlerin, mültecilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirttikleri bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti.

Liderler, Suriye'de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye'deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.

Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No'lu BM kararının önemine vurgu yaptı.

Dörtlü Zirve'ye katılan liderler, Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki desteklerini de yineleyerek, bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaştı.

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
Öğretmenin otomobili ile çarptığı öğrenci öldüÖğretmenin otomobili ile çarptığı öğrenci öldü
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltıTarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan Suriye

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Trump'tan S-400 açıklaması

Trump'tan S-400 açıklaması

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Kavga ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu

Korkunç olay! Silahıyla başından vuruldu

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: 5 yabancı terörist sınır dışı edildi

Son dakika! Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Denizli'de korkutan deprem!

Polisi görünce 'Gelmeyin yoksa kafama sıkarım' dedi, sonra teslim oldu

'Gelmeyin yoksa kafama sıkarım!'

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi: 3 gözaltı

Çöpten çıktı! 2 bin 300 yıllık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.