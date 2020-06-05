İngiltere basını: Türkiye ile 'seyahat koridoru' görüşmeleri sürüyor, uçuşlar 15 Temmuz'da başlayabilir

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir dizi ülke ile seyahat koridorlarının oluşturulması için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemler kapsamında, ülkeye gelen herkesin 14 gün boyunca evde kendini karantinaya alması öngörülüyor. Kişilerin kendilerini karantinada tutup tutmadıkları yapılacak ziyaretlerle denetlenecek ve uyulmadığının tespiti halinde de 1000 sterline kadar ceza kesilebilecek.

Ancak İngiltere'nin seyahat koridoru için anlaşma sağladığı ülkelerden gelenler karantina şartından muaf tutulacak.

Financial Times gazetesi, İngiltere ile Türkiye'nin seyahat koridoru oluşturma konusunda görüştüklerini ve anlaşmanın yakın olduğunu bildirdi.

Habere göre, iki ülke karşılıklı uçuşların başlaması için 15 Temmuz tarihi üzerinde görüş birliğine vardı ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Gazeteye konuşan Türk hükümetinden bir yetkili, "İki ülke, yakın temas halinde. İngiltere bizim için çok önemli bir ülke" dedi. Aynı yetkili, nihai kararın İngiltere'de salgının yayılma hızına ve yeni vakalardaki artışa bağlı olacağını da vurguladı.