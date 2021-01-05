HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'

İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'

05.01.2021 07:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün akşam açıkladığı ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları İngiltere gazetelerinde nasıl yer buldu?

İngiliz gazetelerinin ilk sayfaları tamamen, Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün akşam açıkladığı ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamalarına ayrıldu.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönüş" başlığını atan Times, okullarda yıl sonu yapılan sınavların şimdilik beklemeye alındığına ve Başbakan Johnson'ın gelecek haftaların en zor haftalar olabileceğine dair uyarısına dikkat çekti.

The Times

Guardian da gelecek haftaların "en kötüsü" olabileceği uyarısına manşetinde yer verdi. Gazete Başbakan Johnson'ın, milyonların aşılanmasıyla birlikte sonun da görünür olacağı sözünü verdiğini belirtiyor.

The Times

Daily Telegraph da Johnson'ın "son görünüyor" sözlerine vurgu yaptı. Johnson Şubat ortasına kadar yapmayı planladıkları 13 milyon aşı ile hastalık karşısında en riskli grupların korunacağını belirtti.

The Daily Telegraph

"En başa geri döndük" başlığıyla çıkan Daily Mail, "Johnson dün akşam İngiltere'yi yeni bir tamamen kapatmaya soktu" ifadelerini kullandı. Gazete yeni kısıtlamaların geçen yıl bahar aylarındakinden bu yana en sıkı yasaklar olduğuna da dikkat çekti.

Daily Mail

Kısıtlamalar neleri kapsıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamaları geçen yılın Mart ayında ilan edilen kısıtlamalarla çok benzer.

  • Sadece alışveriş, egzersiz, önemli tıbbi ihtiyaçları karşılamak için ve evden çalışma imkanı olmayanlarsa işe gitmek için evden çıkılabilecek.
  • Tüm okullar Şubat ayındaki dönem tatiline kadar uzaktan eğitim verecek.
  • Kreşler açık olacak.
  • Üniversite öğrencileri kampüslere dönemeyecek, uzaktan eğitime devam edecek.
  • Restoranlar paket servise devam edecek ancak 'gel-al' alkol servisi veremeyecek.
  • Açık hava spor kompleksleri-golf sahaları, tenis kortları ve açık hava spor salonları- kapanacak.
  • Açık hava çocuk oyun parkları açık kalacak.

  • Amatör takım sporları yasak olacak. Premier lig gibi profesyonel spor müsabakaları ise devam edecek.

  • İngiltere'de ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Son dakika! Katar ve Suudi Arabistan sınır konusunda anlaştıSon dakika! Katar ve Suudi Arabistan sınır konusunda anlaştı
Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu?Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu?

En Çok Okunan Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı: Başvuru, Çarşamba günü yeniden ele alınacak

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mesaj

Son dakika! Katar ve Suudi Arabistan sınır konusunda anlaştı

Son dakika! Katar ve Suudi Arabistan sınır konusunda anlaştı

Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 saat sonra hayatını kaybetti! Otopsi sonucu bekleniyor

Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 48 saat sonra hayatını kaybetti!

İngiltere’de koronavirüs alarmı! Kısıtlamalar 5’inci seviyeye yükseltildi

İngiltere’de koronavirüs alarmı

İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina

İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.