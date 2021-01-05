İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'

İngiliz gazetelerinin ilk sayfaları tamamen, Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün akşam açıkladığı ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamalarına ayrıldu.

"Sokağa çıkma kısıtlamalarına geri dönüş" başlığını atan Times, okullarda yıl sonu yapılan sınavların şimdilik beklemeye alındığına ve Başbakan Johnson'ın gelecek haftaların en zor haftalar olabileceğine dair uyarısına dikkat çekti.

Guardian da gelecek haftaların "en kötüsü" olabileceği uyarısına manşetinde yer verdi. Gazete Başbakan Johnson'ın, milyonların aşılanmasıyla birlikte sonun da görünür olacağı sözünü verdiğini belirtiyor.

Daily Telegraph da Johnson'ın "son görünüyor" sözlerine vurgu yaptı. Johnson Şubat ortasına kadar yapmayı planladıkları 13 milyon aşı ile hastalık karşısında en riskli grupların korunacağını belirtti.

"En başa geri döndük" başlığıyla çıkan Daily Mail, "Johnson dün akşam İngiltere'yi yeni bir tamamen kapatmaya soktu" ifadelerini kullandı. Gazete yeni kısıtlamaların geçen yıl bahar aylarındakinden bu yana en sıkı yasaklar olduğuna da dikkat çekti.