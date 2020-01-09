'Trump uçurumun kenarından döndü'

ABD ile İran arasında, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile tırmanan gerginlik, İran'ın Irak'taki ABD hedeflerini vurmasının ardından iki taraftan da gelen ölçülü açıklamalarla yatışmaya başladı.

İngiltere gazetelerinde çatışma yatışmış olsa da, ABD-İran geriliminin Irak ve vekalet savaşları üzerinden süreceği yorumları yapılıyor.

FINANCIAL TIMES: TRUMP UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜ

Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da "ulusal güvenlik danışmanları eşliğinde" yaptığı basın açıklamasında daha sakin bir ton kullandığını ve ABD'nin İran'ın füze saldırılarına bir askeri karşılık vermesi olasılığının düşük olduğunu yazıyor.

Gazete Trump'ın açıklamalarını, 5 gün yüksek seyreden tansiyonun ardından "geri çekilme" olarak niteliyor.

Financial Times'ın görüşünü aldığı uzmanlar, askeri çatışma durmuş olsa bile Washington ile Tahran arsındaki karşılıklı meydan okumanın henüz sonlanmaktan çok uzak olduğu yorumunu yapıyor ve "Topyekün bir savaştan kılpayı kurtulunmuş olunabilir ama önümüzdeki yol çok tehlikeli" deniyor.