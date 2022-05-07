İngiltere basınından şoke eden iddia! ''Ölsün daha iyi!'' demişler

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana hem dostları hem de önde gelen askeri yetkililer Rus liderin ağır hasta olduğunu iddia ettiler. Kıdemli bir araştırmacı gazeteci, bu iddia sebebiyle Rus ordunun Putin'den gelebilecek herhangi bir nükleer saldırı emrine itaat etmeyeceğini ön gördü.

EMRİNE UYMAYACAKLAR

Christo Grozev yakın zamanda meslektaşlarıyla Devlet Başkanına çok yakın bir oligarkın ses kayıtlarını dinlediklerini söyledi. Kayıtta oligarkın bir başka oligarka yasadışı savaşına devam etmek yerine önümüzdeki birkaç ay içinde ölmesinin dünya için daha iyi olduğunu söylediğini iddia etti. Birçok oligarkın benzer fikirleri paylaştığını söyleyen Grozev, Rus ordusunun Putin'in muhalefet güçlerini öldürme emrine de uymayacaklarını iddia etti.

''İLGİLENMEYİN''

Grozev Federal Güvenlik servisinin gizli biriminin tüm şubelere mektup göndererek, 'Eğer çok ciddi bir hastalığı olduğunu duyarsanız, ilgilenmemenizde ısrar ediyoruz' dediğini söyledi. Christo Grozev, ''Buradaki mesele Putin'in hasta olup olmaması değil, etrafındaki insanların buna inanıyor olması. Çünkü öleceğini öngörmeleri, ona olan sadakatlerinin boyunu değiştiriyor.'' dedi.



